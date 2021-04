Kovács Árpád: ütésálló a magyar gazdaság

2021. április 6. 09:51

Az elmúlt tíz év munkájának köszönhetően a járvány miatti válság ellenére a magyar gazdaság ütésállóképessége jó, a fundamentumok - államháztartás, infláció, növekedés, kereskedelmi egyenleg és kamatlábak - stabilak maradtak - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

Kovács Árpád - origo.hu

Megjegyezte: az államháztartás GDP-arányos hiánya fokozatosan fog visszatérni a 3 százalék alatti szintre, idén még 7,5 százalék körül lehet.



Az államadósság 2021-ben csökkenésnek indulhat, de még 4-5 évnek el kell telnie a 2019. év végi állapot eléréséhez - tette hozzá.



Kovács Árpád hangsúlyozta, hogy az előrejelzései saját véleményen alapulnak, a KT április közepén tárgyalja majd a tavalyi és az idei költségvetés pályáját. Nem zárta ki, hogy gyorsabban növekedjen idén a gazdaság, de elmondása szerint 3,5 százalékos emelkedéssel is "boldog lenne".



A KT elnöke arról is beszélt, hogy a 2010 előtti eladósodás nagymértékben különbözik a mostanitól; akkor a "permanens túlköltekezés" okozta a GDP-arányos mutató elszaladását, most viszont a védekezés költségei emelték meg a rátát. Az emberi életek mentése a papíron jól mutató számoknál sokkal fontosabb - húzta alá, utalva arra, hogy a gazdaság tartalékait vissza kell építeni.

MTI