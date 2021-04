Betörésekkel több mint százmillió forintnyi értékhez jutott egy bűnöző

2021. április 6. 10:47

Sorozatos betörésekkel 109,5 millió forint értékben lopott el főként készpénzt, ékszereket és elektronikai eszközöket egy bűnöző Budapesten és az ország 14 megyéjében 2017 és 2020 között - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.

A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi többszörös és különös visszaesőnek számít, korábban is vagyon elleni bűncselekményeket követett el.



A bűnöző a legutóbbi szabadulása után alig három hónappal kezdett el lopni. Összesen 168 alkalommal tört be ingatlanokba Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében, valamint a fővárosban.



A lopási kár egyetlen esetben térült meg, az utolsó alkalommal, amikor az elkövetőt elfogták.



A letartóztatás hatálya alatt álló bűnöző a terhére rótt valamennyi bűncselekmény elkövetését beismerte.



Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabására, a feltételes szabadságból történő kizárásra, 12,6 millió forint erejéig vagyonelkobzásra és 32,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére tett indítványt. A bűnözőre a lopások miatt akár 18 év szabadságvesztés is kiszabható.



Az ügyben érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hoz majd.



MTI, Gondola