Alapjogokért Központ: a COVID az ellenzéki összefogás hetedik pártja?

2021. április 6. 12:44

Az Alapjogokért Központ legújabb, szembesítő kampányában a baloldali politikusok és "szakértők" olyan kijelentéseit és akcióit mutatja be, melyek a COVID-védőoltások iránt igyekeznek bizalmatlanságot kelteni - közölte a központ az MTI-vel kedden.

A "minél rosszabb, annál jobb" elvét régóta valló ellenzék célja igencsak nyilvánvaló. Ha elbizonytalanodna a lakosság a vakcinák kapcsán és kevesebben oltatnák be magukat, a járvány még inkább elhúzódhat, a korlátozásokat szükséges lenne továbbra is fenntartani, ami társadalmi elégedetlenséghez vezethet - és ez a baloldali remények szerint átsugározhat a választásokra is - hangsúlyozták.



Egyes pártok nem hiába akarták "betiltani a kínai vakcinát" vagy nevezték "emberkísérletnek" az orosz oltóanyagot, és elemzőik nem hiába beszéltek arról, hogy politikai cél az oltakozási kedv aláásása, vagy arról, hogy a "gyászból adódó fájdalmakat" szavazatokra is lehet fordítani. Lehet, a vírust tekintik a baloldali összefogás hetedik erejének? - fogalmaznak a közleményben.



Tekintettel arra, hogy immáron több mint 3,7 millió fő regisztrált oltásra és 2 millió 432 ezer 313 állampolgárt már beoltották, úgy tűnik, az oltásbizalmatlansági akciók nem érik el céljukat - azonban az utókornak majd látnia kell, ki állt a jó és a rossz oldalon. A központ kampánya ennek bizonyítékait örökíti meg, ítélni majd a történelem fog - szögezik le.



A célfeladatról bővebb információt a Központ Facebook-oldalán tudhatnak meg: a https://www.facebook.com/alapjogokert/photos/a.769799143052160/4224642200901153/ linken - tudatta az Alapjogokért Központ az MTI-vel.



MTI