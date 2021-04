Kazahsztáni egyetem: díszprofesszori cím Szijjártó Péternek

2021. április 6. 13:37

"Minket, magyarokat Attila leszármazottaiként, a hun-török eredet talaján állókként azonosítanak."

A Gumiljov Egyetem jelvénye – wikipedia

Díszprofesszori címet kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a legjelentősebb kazahsztáni egyetemen, a nur-szultani Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetemen, egyúttal magyar nyelvi kabinetet nyitottak meg az oktatási intézményben, ahol szeptemberben indul el a magyartanítás.

A miniszter a címet elfogadó beszédében örömét fejezte ki, hogy egy a hagyományaira, történelmére, örökségére és a kultúrájára büszke, több mint ezeréves nemzetet képviselhet ott. Magyarország is tiszteli a gazdag kultúrájú nemzeteket, és a kölcsönös tisztelet ad kiváló alapot a magyar-kazah együttműködés továbbfejlesztésére.



"Minket, magyarokat Attila kései leszármazottaiként, a hun-török eredet talaján állókként azonosítanak. A magyar nemzet úgy helyezkedik el Közép-Európában, mint sziget az óceánban. A nyelvünket nem érti senki, és mi sem értjük a bennünket körülvevők nyelvét. Nem tartozunk sem a szláv, sem a germán, sem az angolszász, sem a balkáni nyelvek családjához. Ugyanakkor számos magyarázatot találunk a türk nyelvekkel történő rokonságunkra. A nyelvünk tehát egyedi, olyan, mintha egy titkos kódrendszer volna" - jelentette ki Szijjártó Péter.



"Büszkék vagyunk a közép-ázsiai országokkal való történelmi-kulturális örökségünkre. Sokszor mondták ránk, hogy mi vagyunk a legnyugatibb keletiek vagy a legkeletibb nyugatiak. Ez régen lenézésnek hatott, ma már azonban az új körülmények között dicséretnek számít. A magyar és a kazah nemzet együttműködése és barátsága a kölcsönös szimpátiára épül, és ez jó alap arra, hogy jó legyen az együttműködésünk. Ennek erősítéséhez az emberek közötti kapcsolatokat kell erősíteni. Ez pedig az oktatáson keresztül történhet meg a legjobban. Ezért büszkék vagyunk együttműködésünkre az Eurázsiai Egyetemmel, amely Kazahszán egyik vezető egyeteme, az első személyes elnöki döntéssel létrehozott egyetem Nur-Szultanban. Büszkék vagyunk arra, hogy megindul a magyar nyelv oktatása, szeptembertől magyar vendégtanárok fognak itt tanítani" - mondta, utalva az erről szóló és kedden aláírt megállapodásra a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az egyetem között.

A Gumiljov Egyetem főépülete – wikipedia



Az egyetem díszprofesszori címét mások között Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter, Aleksandar Vucic szerb elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és a néhai II. János Pál pápa is megkapta.



A Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetem nevét az eurázsiai koncepció kidolgozójáról, Lev Gumiljov történészről és antropológusról kapta, a névadás szimbolizálja az egyetem által ma is képviselt egyik fő irányvonalat. Elnöki dekrétum alapján speciális státusszal bír, számos nemzetközi szervezet tagja, 130 nemzetközi megállapodás részese. A Szegedi Tudományegyetemmel és a gödöllői Szent István Egyetemmel is kapcsolatban áll.

MTI