Elszórtan hózápor, zápor, néhol zivatar; viharos széllökések

2021. április 6. 15:39

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, a keleti, délkeleti megyékben azonban tartósabban felhős marad az idő, és estig előfordulhat gyenge eső, havas eső, havazás, arrafelé csak az éjszaka második felére csökken jelentősen a felhőzet.



Szerdán délelőtt kevés, délután egyre több gyorsan vonuló gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. A késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elszórtan alakul ki hózápor, zápor, nagyobb eséllyel az északkeleti és délnyugati megyékben zivatar is lehet. Bár éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás, szerdán napközben az északnyugati szelet nagy területen erős, néhol viharos közeli lökések kísérik. Záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos széllökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb, néhány helyen ennél enyhébb idő is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 7 és 11 fok között valószínű.



MTI