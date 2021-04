Koronavírus - Fidesz: újra támadja a baloldal a védekezést

2021. április 6. 17:37

Ahogy korábban, most ismét a járvány elleni védekezést támadja a Gyurcsány vezette baloldal - írta keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz.

A nagyobbik kormánypárt a DK politikusainak azon kijelentésére reagált, amely szerint "a vírus csak tettestárs, a magyarok halálát ma az elmúlt 10 év egészségügy-ellenes politikája, az orvosok és ápolók orbáni elüldözése, és az emiatt kialakult kapacitáshiány okozza".



A Fidesz közleménye szerint, amit a DK állít, "az ostobaság, ismét keltik a hangulatot". A baloldal eddig az egyes vakcinák és az oltás ellen hergelte az embereket, most pedig, ahogy korábban tették, újra a járvány elleni védekezést támadják. "A baloldal már a járvány első hullámában álhíreket, kamuvideókat, kamustatisztikákat gyártott, valamint támadta a védekezésben résztvevő szakembereket, és most újra ezt teszik" - fogalmaztak.



"Arra kérjük a baloldalt, ha már segíteni nem képesek, akkor legalább ne akadályozzák a járvány elleni védekezést!" - tartalmazza a Fidesz közleménye.



A DK korábban arról tájékoztatta az MTI-t, közérdekű adatigénylést nyújt be a párt, hogy kiderüljön, hány idős ember halt meg amiatt, mert nem jutott lélegeztetőgéphez.



