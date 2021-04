Von der Leyen tovább támogatná a migánsok Törökországban tartását

2021. április 6. 20:02

Az Európai Bizottság hamarosan javaslatot fog tenni a Törökországban tartózkodó menekültek, illetve a befogadó közösségek további támogatására - közölte Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke kedden Ankarában, azt követően, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő fogadta őt és Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét.

Von der Leyen a Michellel tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: a támogatás fő prioritásai az alapvető humanitárius szükségletek, az oktatás és az egészségügyi ellátás lesznek. Ugyanakkor rámutatott: az EU-s támogatásnak a jövőben egyre inkább lehetővé kellene tennie, hogy a menekültek maguk tudják előteremteni a megélhetésüket.



Aláhúzta, hogy a támogatás egyrészt Európa szolidaritásának a jele, másrészt befektetés az EU és Törökország kölcsönös stabilitásába.



A kilátásba helyezett javaslat mindazonáltal nemcsak Törökországra, hanem Jordániára és Libanonra is vonatkozik majd.



Von der Leyen az illegális bevándorlással kapcsolatban egyúttal arra hívta fel a figyelmet, Brüsszel azt várja Ankarától, hogy tartsa magát a 2016-os migrációs paktumban rögzített vállalásaihoz, beleértve a menekültek visszafogadását a görög szigetekről.



"A jószándék kiemelkedő jele lenne (Törökország részéről), ha ez a migrációs együttműködés működne" - fogalmazott.



Azt is nyomatékosította, hogy a jogállamiság, illetve az emberi jogok tisztelete szerves részét kell, hogy képezze az EU és Törökország kapcsolatának. Leszögezte: "Törökországnak tiszteletben kell tartania a nemzetközi ember jogi szabályokat és normákat, amelyek mellett egyébként is elkötelezte magát az Európa Tanács alapítótagjaként".



A brüsszeli testület elnöke mélységes aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Törökország március 20-án kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt elfogadott isztambuli egyezményből. Elmondta, hogy intenzív vitát folytattak Erdogannal az ügyről, mert szerintük a jelen helyzetben ez nem jó jelzés sem az EU-török kapcsolatok tekintetében, sem általában véve.



Charles Michel hangsúlyozta, hogy az EU kész "konkrét és pozitív napirendet" kialakítani Ankarával. Ennek egyik pillére a gazdasági együttműködés lenne - mondta, jelezve, hogy az Európai Tanács már megkérte az Európai Bizottságot, hogy kezdje meg az előkészítő munkát.



Az unió nyújtja a kezét, és Ankarán áll, hogy meglátja-e ebben a lehetőséget - fogalmazott Michel.



Az Európai Tanács elnöke üdvözölte, hogy Törökország és Görögország között újraindultak a tárgyalások a vitás ügyek rendezése érdekében.



Michel a líbiai polgárháborúval kapcsolatban, amelyben Ankara a nemzetközileg elismert egységkormányt támogatja, az EU nevében azt üzente, hogy minden külföldi harcos hagyja el az észak-afrikai országot.



Az Erdogan, Michel és von der Leyen közötti egyeztetés csaknem három órán át tartott.



MTI