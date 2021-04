170 éve született a topolyai egészségház névadója, Hadzsy János

2021. április 6. 21:41

Az 1908-ban emelték a szobrot a róla elnevezett egészségház udvarában. A járványhelyzethez igazodva, idén szerény ünnepség keretében emlékeztek Topolyán az egészségház napjáról. Az emléknap egy perces néma csenddel vette kezdetét, mellyel nem csak a névadó orvosról, hanem a koronavírus okozta betegségben elhunyt lakosokról is megemlékeztek. Majd az esemény dr. Hadzsy János, a topolyai egészségház névadója szobrának megkoszorúzásával folytatódott.

Dr. Illés Csilla, az egészségház igazgatónője mondott alkalmi beszédet.

A topolyai egészségház névadója 170 évvel ezelőtt született. Az orvos és humanista, jeles közéleti személyiség tiszteletére, április 5-i születésnapja alkalmából, 2005 óta ezen a napon jegyzik a topolyai egészségház napját. Így emlékeznek és tisztelegnek a neves, köztiszteletben álló orvos, humanista, sokoldalú közéleti személyiség alakja és történelemformáló életműve előtt.

Dr. Illés Csilla, az intézmény igazgatója alkalmi beszédében kiemelte, összefogással viszik tovább dr. Hadzsy János örökségét, akinek ismertette az érdemeit és életútját, majd a jelenre térve elmondta, hogy egy nagyon aktív időszak áll az általa irányított intézmény mögött. Elhangzott, hogy az orvosok és minden egészségügyi dolgozó köszönetet érdemel az elmúlt időszakban tanúsított helytállásért. Azt is hozzátette, hogy egészségház keretében működtetett szülészeten az év eleje óta már 58 újszülött látta meg a napvilágot, sikerült korszerű eszközöket is beszerezni az ellátás színvonalának növeléséhez.

Az igazgatónő elmondta még, hogy a következő időszakban az egész község területén fejlesztéseket terveznek az egészségügyben, melynek részleteiről folyamatosan tájékoztatnak majd. Kiemelte az önkormányzattal és a Vöröskereszt községi szervezetével ápolt jó viszony és sikeres együttműködés tényét. Köszönetét fejezte ki az orvosok, az egészségügyi személyzet és az egészségház minden dolgozójának, hogy ebben a nehéz helyzetben is derekasan helytállnak. Az igazgatónő külön is megköszönte az önkormányzat támogatását.

Az önkormányzat idén 5,2 millió dinárral támogatja az egészségügyi rendelők működését. Szatmári Adrián, polgármester - aki maga is koszorúzott - azt is elmondta, hogy idén további 3,2 millióval támogatják a dolgozók továbbképzését, szakosítását.

Sikeresen zajlik az immunizáció



Dr. Illés Csilla arról is beszámolt, hogy az egészségház által működtetett oltópontokon sikeresen zajlik a lakosság immunizációja és mostanáig közel ötezer ember lett legalább egyszer beoltva és a négyezerhez közelít azok száma, akik már mindkét dózist megkapták. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy mintegy 2700-an a kínai Sinopharm vakcináját kapták meg, ezerre tehető a Pfizer-BioNTech oltóanyagával immunizáltak száma, a Szputnyik V vakcinából 175 dózist adtak fel, az AstraZeneca oltóanyagából pedig mindegy 300-at. A közeljövőben pedig az önkormányzattal és a helyi közösségekkel együttműködve valószínűleg megszervezik azok beoltását is, akik nem regisztrálták magukat. Hozzátette, hogy a mozgásukban korlátozott személyeket pedig a lakóhelyükön oltják be, ez a gyakorlat már működik.

A névadóról



Az egészségház névadója, 1851. április 5-én született Szentesen. Iskoláit Szentesen, az orvosi egyetemet Pesten végezte el. Négy éven át a Rókus Kórház különböző osztályain gyakornokként dolgozott, szakosította magát.

1878-ban rokonlátogatóba érkezett Topolyára.

Az ifjú medikust megragadta a bácskai kisváros, amely akkor éppen községi orvos nélkül volt.

Megpályázta és elnyerte az orvosi állást, amelyet ettől számítva 25 éven át betöltött. Egy személyben volt általános orvos, szülész, sebész és szemorvos. Sok sikeres szemműtétet hajtott végre. Orvosi naplójának tanúsága szerint igen sok beteg kereste fel az akkori Magyarország minden részéből, de Ausztria, Horvátország, Bosznia, Szerbia, Csehország és Németország városaiból is jártak hozzá. Az ő érdeme, hogy 1892-ben nem ismétlődött meg az 1873-ban 511 emberéletet követelő kolerajárvány. Erélyes megelőző intézkedéseivel sikerült távol tartania a veszedelmes kórt. A szegényeket ingyen gyógyította, saját pénzéből vett épületeket, ahol rendelőt alakított ki. Az első artézi kút fúrását is anyagilag támogatta.

Viszonylag gyorsan a közélet egyik főszereplőjévé vált. Számos társadalmi egyesület a tagjává, elnökévé, díszelnökévé választotta.

1885-ben megszervezte Topolyán az Önkéntes Tűzoltó Egyletet, melynek haláláig főparancsnoka volt.

A munkanélküliek helyzetének javítása érdekében téli háziipari tanfolyamokat szervezett. Tejszövetkezetet alakított, de szorgalmazta a fajbaromfi tenyésztését, s ezzel megvetette a később országos hírűvé váló topolyai baromfitenyésztés alapjait. 1903. június 13-án, 52 éves korában váratlanul hunyt el. A szobrot, amely Telcs Ede szobrászművész alkotása, közadakozásból emeltették 1908-ban.

