Elítéltek Kínában két korábbi ujgur vezetőt

2021. április 7. 08:59

Két korábbi ujgur vezetőt szeparatizmus és korrupció miatt két évre felfüggesztett halálbüntetésre ítéltek az északnyugat-kínai Hszincsiangban - közölték kedd este a helyi hatóságok.

A Hszinhua hírügynökség a hszincsiangi fellebbviteli népbíróság keddi sajtótájékoztatóján elhangzottakra hivatkozva arról számolt be, hogy Sattar Sawut, a hszincsiangi oktatási hivatal korábbi vezetője és Shirzat Bawudun, a terület igazságügyi hivatalának korábbi vezetője egyaránt bűnösnek vallotta magát az ellenük felhozott vádakban.

A felfüggesztett halálbüntetést a kínai igazságszolgáltatási gyakorlatban jó magaviselet esetén jellemzően életfogytiglani börtönbüntetésre módosítják. A kínai sajtó nem közölte, hogy a most elítélt két tisztségviselő mikor volt hivatalban.

Pekinget több ország, köztük az Egyesült Államok azzal vádolja, hogy a zömében muszlim ujgurok lakta Hszincsiangban népirtást követ el az ujgurokkal, illetve más, szintén iszlám vallású kisebbségekkel szemben. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint az 1,8 milliót is elérheti azoknak az ujguroknak és más muszlim kisebbségekhez tartozó embereknek a száma, akiket a helyi kormányzat akaratuk ellenére átnevelőtáborokba zárt, és gyárakban vagy a földeken dolgoztat. Egyes beszámolók szerint az érintett kisebbségek tagjaival szemben kényszerített sterilizációt is alkalmaznak, a különböző intézkedések során pedig családokat szakítanak szét, a szüleiktől elszakított gyermekeket állami nevelőotthonokban helyezik el.

Peking rendszeresen tagadja a vádakat, álláspontja szerint a Hszincsiangban fenntartott központok önkéntes alapon biztosítanak képzéseket azok számára, akiknek az életére "hatással volt a terrorizmus és a radikalizmus".

A bíróság Bawudunt bűnösnek találta a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom nevű szervezettel való összejátszás vádjában. A Hszinhua szerint Bawudun egy helyi közbiztonsági hivatal vezetőjeként még 2003-ban találkozott a szervezet egyik kulcsfigurájával, és ígéretet tett neki arra, hogy segíteni fogja a "nemzeti függetlenségre" tett törekvéseiben. A Hszinhua tudósítása szerint Bawudun másokat is arra buzdított, hogy csatlakozzanak az ENSZ által is terrorista szervezetnek tekintett mozgalomhoz továbbá 1,2 millió jüant (55,7 millió forint) és ingatlanokat bocsátott a szervezet rendelkezésére. Bawudun a bíróság szerint 11,12 millió jüannyi (516 millió forint) kenőpénzt fogadott el hivatali ideje alatt. A korábbi tisztségviselőt továbbá bűnösnek találták egy olyan vádpontban is, miszerint lánya esküvőjén "illegális vallásos tevékenységet" folytatott.

Sattar Sawutot a bíróság egyebek mellett abban találta bűnösnek, hogy a helyi oktatási hivatal vezetőjeként "szakadár gondolkodású" embereket válogatott be a tankönyvek összeállítói közé. A Sawut által elfogadott, 84 problémásnak ítélt szöveget tartalmazó, 2003-as és 2009-es kiadású tankönyveket 13 éven át használták a területen, összesen 2,32 millió ujgur tanuló oktatása során, ami a bíróság szerint "súlyos következményeket" vont maga után. Sawut továbbá az ítélet szerint 15,05 millió jüan (698 millió forint) kenőpénzt fogadott el. Sawutot 2018-ban tartóztatták le, Bawudun letartóztatásának ideje azonban nem szerepel az ítéletükről szóló kínai közlésekben.

MTI