Koronavírus - Hiánycikknek számít a védőoltás Lazio tartományban

2021. április 7. 19:24

Az igényelt másfél millió dózis helyett kevesebb mint napi harmincezer embernek elegendő, koronavírus elleni oltóanyaggal bír a Róma városát övező Lazio régió Alessio D'Amato tartományi egészségügyi tanácsos adatai szerint, aki a nemzetközi sajtónak adott interjút szerdán.

Alessio D'Amato elmondta, hogy minden készen áll a tömeges oltás elindítására. Egyedül a legfontosabb, az oltóanyag hiányzik - hangoztatta az 5,8 millió lakosú tartomány egészségügyi felelőse.

"Csak Rómában öt, nagyméretű utcai oltóközpontot állítottunk fel, ezen kívül ezer gyógyszertár áll készen az oltásra, a nyolcvan és hetven év felettiek, a rendfenntartó erők és a pedagógusok már több mint nyolcvan százaléka regisztrált az oltásra, a gépezetet egyedül a vakcinák késése lassítja" - hangoztatta. Megjegyezte, a tartományban a Covid-19 előtti időszakban évi kétmillió embernek adtak be influenza elleni oltást, vagyis megfelelő tapasztalattal bírnak a tömeges oltásban.

Lazióban december vége óta 1,2 millióan részesültek már az első dózisban. Napi hatvanezer embert tudnának beoltani, de a vakcinahiány miatt naponta kevesebb mint harmincezren részesülnek oltásban. A vakcinázás felgyorsításához azonnali másfél millió adagra lenne szükség Alessio D'Amato szerint. Elmondta, hogy az április közepére ígért 30 ezer dózis AstraZeneca-vakcinának előreláthatóan csak a felét kapják meg, az április második felében várt 40 ezer dózis Johnson and Johnson-védőoltás átadását pedig még nem erősítették meg. Az utóbbiból tízezer adagot a tartomány büntetés végrehajtási intézeteinek szánnak.

Alessio D'Amato kijelentette, hogy a nehézségek ellenére már a több mint négyszázezer nyolcvan év feletti 84 százalékát beoltották, és 53 százalékuk második adagot is kapott. A hatvannégy és hatvanöt évesek regisztrációja szerda nulla órától kezdődött el. Lazióban eddig Pfizer/BioNTech-oltásból és AstraZeneca-védőoltásból adták be a legtöbbet: a brit-svéd fejlesztésű oltóanyagot 55 év alatt és 70 év felett is használják.

Hangsúlyozta, hogy ha az olasz egészségügyi tárca korlátozza az AstraZeneca-oltásban részesülők életkorát, újra kell ütemezni a tartományban a vakcinázást.

Hozzátette, hogy a Szputnyik V orosz vakcina esetében a római Spallanzani járványkórház és a moszkvai Gamaleja kutatóközpont közötti együttműködés tovább halad előre. A fertőző betegségekre szakosodott Spallanzaniban kísérleti jelleggel a vírusmutációk ellen használják a Szputnyikot.

Alessio D'Amato kijelentette, hogy Lazio tartomány készen áll az önálló vakcinagyártásra is, hangsúlyozva, hogy az olaszországi gyógyszeripari export 38 százalékát a régió képviseli.

Lazióban több mint egy év alatt majdnem 295 ezren betegedtek meg és 6848-an haltak meg. Keddtől a régió narancssárga fokozatba lépett át, ami azt jelenti, hogy eltörölték a napközbeni kijárási tilalmat, újranyitottak az üzletek, az általános iskolások visszatértek a tantermi oktatásra. A tartomány kórházai intenzív Covid-19 osztályain a telítettség továbbra is 42 százalékon áll.

MTI