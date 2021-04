Hózápor is lehet ma, ismét viharossá válik a szél

2021. április 8. 09:29

Éjszaka sok helyen még fagyott és napközben sem lesz melegebb 7-11 foknál. Egyes helyeken viharos szél és hózápor is lehet ma.

Napközben egy felhőtömb halad kelet felé, illetve gomolyfelhők is képződnek, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Több helyen – délnyugaton kisebb eséllyel – alakulhat ki zápor, hózápor, esetleg zivatar is lehet. Emellett reggel az Észak-Dunántúlon havazhat is.

Késő délután, estefelé megszűnik a csapadék, a felhőzet is jelentősen csökken. Az északnyugati szél ismét nagy területen erősödik meg, néhol viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Pénteken már javul az idő és a mostani előrejelzések szerint hétvégére több helyen a 20 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet.

(Forrás: OMSZ)

