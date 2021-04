Varga Mihály részt vett a Nemzetközi Valutaalap ülésén

2021. április 8. 15:54

Magyarország első alkalommal vett részt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) monetáris és pénzügyi bizottságának (IMFC) ülésén - közölte közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a tanácskozáson a közép- és kelet-európai országcsoportot képviselte.

Kiemelte: a megbeszélésen a világjárvány gazdasági kockázatairól és a globális pénzügyi egyensúlyról tárgyaltak.

A tanácskozáson egyetértettek abban, hogy világszinten is az oltás az elsődleges megoldás a válságból való kilábaláshoz - jelezte, hozzátéve, bár jelentősek a bizonytalanságok, az átoltottsággal várhatóan még 2021-ben talpraáll a világgazdaság.

Kifejtette, a kormányok helyesen cselekedtek, amikor aktív költségvetési ösztönzőkkel válaszoltak a válságra, ugyanakkor megjegyezte azt is, egyensúlyt kell tartani az államháztartási hiány és az államadósság fenntarthatóságában.

Varga Mihály megjegyezte, hogy az IMF ajánlásai több ponton is egyeznek Magyarország eddigi törekvéseivel. A valutaalap szerint - részletezte - növelni kell az oltóanyagok és védőeszközök előállítását, a gazdaság újraindításakor a beruházások támogatására és az állami beruházások növelésére van szükség, fokozni kell az erőfeszítéseket az adóelkerülés és adókijátszás korlátozására. Magyarország már elindította az egészségipari támogatási programot, továbbá a magyar állami beruházási ráta a legmagasabb Európában - írta. Azt is hozzátette, hogy míg 2013-ban a magyar adóelkerülési ráta 21 százalék volt, mára - számos nyugat-európai országot is megelőzve - már 6 százalékra javult.

A valutaalap szerint erősíteni kell a digitalizációt és a zöldgazdaságot érintő fejlesztéseket - ismertette a pénzügyminiszter utalva arra, hogy a gazdaságfejlesztési források jelentős részét ilyen beruházásokra fordítják.

Összehasonlításképpen Varga Mihály felidézte: a szervezet szerint a GDP-arányos államadósság világszerte elérte a 97 százalékos szintet, míg a költségvetési hiány a fejlett gazdaságokban átlagosan 12 százalék körül alakult; ezzel szemben Magyarországon az államadósság rátája 80 százalék, a hiány pedig 8 százalék volt.

MTI