Charlestoni tenisztorna - Babos Tímea elkapta a koronavírust

2021. április 8. 16:57

Babos Tímea elkapta a koronavírust, így nem folytathatja szereplését a Charlestonban zajló, 565 ezer dollár (175 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán.

A magyar éljátékos a Facebook-oldalán csütörtökön azt írta, hogy két tesztje is pozitív lett.

"Múlt héten Miamiban, buborékban versenyeztem (ez azt jelenti, hogy végig csak a hotelben és a pályán voltam a többi sportolóval, maszkban, stb...), ahol három negatív COVID-19 tesztem volt. Onnan átrepültem ide Charlestonba csütörtökön és ismét egy negatív tesztet produkáltam. Azóta is folyamatosan buborékban vagyok, sehol nem voltam, betartottam minden óvintézkedést. Mindezek ellenére a tegnapi koronavírustesztem pozitív lett. Azóta volt egy második tesztem, ami szintén ezt mutatta... Nem értem hogyan, mikor és miért történt, de ez most már nem is lényeges" - írta a soproni teniszező.

Babos elárulta, hogy szinte semmilyen tünete nincs, kicsit fáj a feje és a torka, illetve egy napig fáradékonynak érezte az izmait. Most tíz napra karanténba került, nem hagyhatja el a hotelszobáját sem.

A magyar játékos egyesben az első fordulóban búcsúzott Charlestonban, párosban pedig az orosz Veronika Kugyermetovával a negyeddöntőre készült, amikor pozitív lett a tesztje.

MTI