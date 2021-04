A BMTE-nek most az MTK-t kellene legyőznie, a Fradi Felcsúton lép gyepre

2021. április 9. 09:15

A pénteki és szombati élő sportközvetítések a hazai televíziókban. A Budafok a kiesés elől való meneküléshez le kell, hogy győzze – vendégként! – az MTK-t; ehhez a Csizmadia-legénységnek szerencse is kell. A Fehérvárnak már a harmadik helyért is küzdenie kell, mert a dobogóhoz veszélyesen közelít a Paks. A Fradi ha megveri a Felcsútot a Makovecz-stadionban, már matematikailag is bajnok. A Honvéd a ZTE ellen kiesési rangadót vív: mindkét csapatnak elengedhetetlen a győzelem. Mindezen mérközések a köztelevízióban.

április 9., péntek:



M4 Sport



19.45: Labdarúgás, NB I, Mezőkövesd Zsóry-Kisvárda

április 10., szombat:

M4 Sport



14.45: Labdarúgás, NB I, MTK-Budafok

17.00: Labdarúgás, NB I, Fehérvár-Újpest

19.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Puskás Akadémia

A vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

április 11., vasárnap:



M4 Sport

12.15: Labdarúgás, NB II, Debreceni VSC-Nyíregyháza

14.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Paks

17.00: Labdarúgás, NB I, ZTE-Honvéd

19.30: Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, döntő, Ludovika Aréna

M4 Sport+



14.00: Labdarúgás, Erdély, Sepsiszentgyörgy-FCSB



16.00: Labdarúgás, felvidéki bajnokság, FC DAC 1904-Slovan Pozsony

Sport 2

13.30: Kézilabda, német bajnokság, Flensburg-Lipcse

MTI