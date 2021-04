Kalmár Zsolt reményei szerint augusztus végén már pályán lehet

2021. április 9. 10:30

Kalmár Zsolt válogatott labdarúgó abban reménykedik, hogy augusztus végén már pályán lehet súlyos térdsérülését követően.

Kalmár, zászlóval a kezében az Andorra elleni meccs előtt – mlsz

"Nem volt könnyű. Otthon ültem a kanapén, amikor hívtak a diagnózissal. Sírtam, mert tudtam, hogy ebből nem fogok tudni gyorsan visszajönni. Mostanra mindent átgondoltam, és pozitívan látom a jövőt, most már tudok mosolyogni" - idézte fel az M1 aktuális csatornának a szlovákiai Dunaszerdahely középpályása, amikor megtudta, hogy elszakadt a külső oldalszalagja.



A 25 éves futballista még aznap este beszélt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, aki elmondása szerint nagyon csalódott volt és kitartást kívánt neki. Kalmár kifejtette, most az a legfontosabb számára, hogy gyors rehabilitáció után százszázalékosan tudjon visszatérni.



"Az elmúlt egy hét kemény volt mentálisan. Amiért egész évben dolgoztam, az elúszott, de ott leszek a csapat mellett a nyári Európa-bajnokságon, legalább a lelátón. Remélem, a jövőben lesz még ilyen alkalom, hogy ott lehetek egy nagy tornán" - fogalmazott Kalmár, aki szerint augusztus végén, szeptember elején térhet vissza a pályára.



Kalmár elárulta, hétfőn vagy kedden kerül sor a műtétre, utána tíznapos otthoni pihenés vár rá, majd a rehabilitáció elejét Győrben tölti. Hozzátette, az a célja, hogy ugyanolyan jó formában térjen vissza, mint 2019-es bokatörése után. Akkor két és fél hónapot kellett kihagynia, most viszont négy-öt hónapos kényszerszünet vár rá.



Kalmár múlt szerdán, a 4-1-re megnyert andorrai világbajnoki selejtezőmérkőzésen sérült meg, a 25 éves labdarúgót a 29. percben le is kellett cserélni. A nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar válogatott a Puskás Arénában fogadja a címvédő portugálokat és a világbajnok franciákat, majd a németek vendége lesz Münchenben.



MTI