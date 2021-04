Választás 2022 - Adatfrissítésbe kezd az erdélyi Eurotrans Alapítvány

2021. április 9. 12:11

Adatfrissítési kampányt indít a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által létrehozott Eurotrans Alapítvány, ezzel segítve a magyar állampolgársággal rendelkező romániai magyarok részvételét a jövő évi magyarországi választásokon - közölte honlapján pénteken az RMDSZ.

A választásokon azok a magyar állampolgárok vehetnek részt, akik aktuális személyi adataikkal szerepelnek a magyar állam nyilvántartásában. Amennyiben az állampolgárság megszerzése óta a szavazó házasságot kötött, gyermeke született, elvált, nevet változtatott, változott a lakcíme, elhalálozás történt a családban, vagy bármilyen más okból kifolyólag módosultak az adatai, előbb kérvényeznie kell a változások névjegyzékbe vételét, ezt követően regisztrálhat a választásokra - ebben nyújt ügyintézési segítséget az Eurotrans Alapítvány.



Tájékoztatás telefonon vagy e-mailben is igényelhető, de az adatfrissítéssel kapcsolatos ügyintézésre csak az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi irodáiban, illetve az alapítvány által szervezett kiszállásokon van lehetőség.



Az idei év első három hónapjában az Eurotrans csaknem 250 kiszállást és több mint ötven konzuli napot szervezett, ezek további menetrendjéről az alapítvány honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.



Nagy Zoltán, az Eurotrans Alapítvány elnöke szerint a romániai magyarok nemzeti hovatartozásukat fejezhetik ki, ha élnek szavazati jogukkal a magyarországi választásokon.



"Bár országhatár választ el bennünket nemzeti közösségünktől, vállalnunk kell identitásunkat, vállalnunk kell magyarságunkat. Magyar állampolgárként kötelességünk jelezni személyi adataink változását a magyar állam felé. Az adatfrissítést követően aktualizáljuk a választási regisztrációnkat a Nemzeti Választási Irodánál" - idézte az alapítvány elnökét az RMDSZ közleménye.



Az anyakönyvezés és a választási regisztráció mellett az Eurotrans Alapítvány ingyenesen segít az iratcsomó összeállításában - a kérelmek kitöltésétől a fordítások elkészítéséig - a személyi igazolvány, a magyar útlevél vagy a családtámogatások igénylése esetén is. A kisgyermekes családok számára továbbra is elérhető az anyasági támogatás és a babakötvény.



Az Eurotrans Alapítványt az RMDSZ hozta létre, és 2015. óta segít a kedvezményes honosításban azoknak az erdélyi magyaroknak, akik kérik a magyar állampolgárságot.



A 2018-as országgyűlési választások előtt 378 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező állampolgár regisztrált, akik 224 ezer érvényes szavazatot küldtek be levélben (mintegy 185 ezret Erdélyből), több mint 96 százalékuk pedig a Fidesz-KDNP pártszövetségre adta voksát. Barna Gergő erdélyi szociológus számításai szerint matematikai értelemben 2018-ban nem hoztak többletmandátumot a kormánypártoknak a külhoni voksok.



MTI