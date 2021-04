Elhunyt Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó férje: századik életévében

2021. április 9. 13:51

Elhunyt Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó, II. Erzsébet királynő férje - közölte pénteken a Buckingham-palota.

Kép: dailymail.co.uk

Fülöp herceget életének századik évében érte a halál a királyi család windsori rezidenciáján.



A herceget február közepétől 28 napig kórházban kezelték az udvar által közelebbről nem részletezett fertőzéses betegség és szívproblémák miatt.



Fülöp, aki június 10-én töltötte volna be századik életévét, március 16-án hazatérhetett a kórházból Windsorba, de halálának pénteki bejelentéséig már nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.



Az edinburghi herceg és a brit uralkodó - akinek április 21-én lesz a 95. születésnapja - tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.



Ez azt jelenti, hogy Fülöp herceg volt a világtörténelem legidősebb és leghosszabb ideig "szolgáló" királyi házastársa.



Fülöp halálának bejelentésével életbe lépett a Forth Bridge néven kidolgozott menetrend, amely a temetés időpontjáig határozza meg az állami és protokolláris teendőket.



Ennek első pontja azt írja elő, hogy William Robert Peel lordkamarás - az udvar legmagasabb rangú polgári köztisztviselője - és Boris Johnson miniszterelnök konzultáljon a királynővel és tudakolja meg, hogy az uralkodónak van-e valamely különleges kívánsága a temetési szertartással kapcsolatban.



Fülöp halálhírének pénteki bejelentésével az Egyesült Királyságban nemzeti gyász kezdődött, amely a herceg temetéséig tart.



Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként állami temetés járna, de az edinburghi herceg többször is egyértelművé tette, hogy nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább magánjellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben a windsori kastély Szent György-kápolnájában.



Fülöp az elmúlt években kifejezésre juttatta azt a kívánságát is, hogy a windsori kastélyparkban, a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési helyen kíván nyugodni.



Itt helyezték örök nyugalomra mások mellett Viktória királynőt, II. Erzsébet királynő 1901-ben elhunyt üknagymamáját, és Albert herceget, Viktória férjét is.



A halálhír bejelentése után az Egyesült Királyság összes középületén félárbocra eresztették a brit lobogót.



A nemzeti gyász protokolláris előírásai alapján a londoni alsóház összes képviselője a temetésig fekete karszalagot ölt, a férfi képviselők fekete nyakkendőt viselnek.



Ugyanez vonatkozik a királyi család tagjaira is.



A gyászidőszakban II. Erzsébet királynő várhatóan semmilyen hivatalos tevékenységet nem végez.



Ez azt is jelenti, hogy Fülöp herceg temetéséig nem lépnek életbe új törvények, hiszen a parlament által elfogadott jogszabályok érvénybe lépéséhez az uralkodó jóváhagyása is szükséges.



A brit trónutódlási sorrend Fülöp halálával nem változik, hiszen az edinburghi herceg soha nem szerepelt a királyi család trónöröklésre jogosult tagjai között.



Ennek értelmében továbbra is Károly walesi herceg, a királynő és Fülöp herceg 72 esztendős elsőszülött fia a trónörökös, őt változatlanul idősebb fia, Vilmos cambridge-i herceg követi a trónutódlási rendben.



MTI