Szombaton derült ég, délnyugat felől érkező fátyolfelhők szűrhetik a napsütést

Az Európai Parlament nemhogy nem alkothat önállóan törvényt, hanem még törvényjavaslatot sem nyújthat be, annak mindig az Európai Bizottságtól kell érkeznie. A tanács állandó elnökének pedig szinte semmi döntési joga nincs a tanácsülések előkészítésén és levezetésén kívül. Csengőrázó feladat ez, amit még a hazájában be nem vált Tusk úr is el tudott látni.