Dömötör Csaba: Facebook-akadály – miért?

2021. április 9. 17:51

Csütörtök óta a kormányzati Facebook-oldal és számos kormánypárti politikus oldalának elérése jelentősen visszaesett, több esetben a töredékére - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a közösségi oldalán.

Dömötör Csaba hozzátette: az ő oldalával is ez történt.



"Értetlenül állunk a dolog előtt, mert ennek okairól a Facebook nem adott előzetes tájékoztatást. Nem tudjuk, hogy a jelenség hátterében technikai probléma van, vagy az a már korábban bejelentett szándék, hogy visszaszorítsák a politikai tartalmakat" - fogalmazott.



A politikus szerint az eset felhívja a figyelmet "a közéleti szereplők kiszolgáltatottságára ezen a téren". Hozzátette: "az elérések csökkentése különösen hátrányos a mostani időszakban, amikor a járvánnyal és az oltásokkal kapcsolatos információ, és a magyarok hiteles tájékoztatása minden másnál fontosabb az online felületeken".



Közölte azt is, beszámolnak arról, ha részletesebb tájékoztatást kapnak a Facebooktól.



A politikus azt javasolta azoknak, akiknek a hírfolyamában nem jelenik meg bejegyzés a kormánytól vagy a kormánypárti politikustól, akit követtek, állítsák be kedvencként, hogy nagyobb eséllyel jelenjenek meg a tartalmak a jövőben.



MTI