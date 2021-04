Tömeges embercsempészet – Bakondi: a migráció erősödése várható

2021. április 9. 21:14

A jó idő beálltával és a járványhelyzet javulásával Európa-szerte, köztük a balkáni útvonalon ismételten "fellendülés" várható az illegális migrációban - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György kifejtette: az év első három hónapjában több mint 25,5 ezer illegális migránst és 233 embercsempészt fogtak el Magyarországon, elsősorban a magyar-szerb határon, emellett a magyar-román és magyar-horvát határszakaszokon.



Kiemelte: ez a magas szám - a téli időjárás miatt - szokatlan az első negyedévben. Különösen most, amikor a járványhelyzet miatt számos ország rendelt el szigorító intézkedéseket a határokon, miután belátták, hogy az ellenőrizetlenül érkező emberek tömege közegészségügyi fenyegetést is jelent.



A főtanácsadó szerint az időjárás és a járványhelyzet javulásával ismét erősödhet a migrációs mozgás. Ennek jelei már láthatóak Görögország és Észak-Macedónia határánál - közölte Bakondi György, hozzátéve: másutt, köztük a balkáni útvonalon is aktivitás tapasztalható, a prognózisok szerint pedig további erősödés várható.



MTI