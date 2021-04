Nagy Ádám: Nehéz lesz, de tudjuk pótolni Kalmárt az Eb-n

2021. április 9. 21:45

Nagy Ádám szerint a magyar labdarúgó-válogatott meg fogja érezni Kalmár Zsolt hiányát a nyári Európa-bajnokságon, de vannak a keretben olyan játékosok, akik meg tudják oldani a pótlását.

A Dunaszerdahely középpályása múlt szerdán, a 4-1-re megnyert andorrai világbajnoki selejtezőn szenvedett súlyos térdsérülést, elszakadt a külső oldalszalagja, így nem tud pályára lépni a részben Budapesten sorra kerülő kontinensviadalon.

Nagy Ádám az M1-nek adott interjúban elmondta, Kalmár hiányát azért fogják megérezni, mert olyan kvalitásokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik őt a támadó harmadban olyan váratlan és extra megoldásokra, amelyekkel meccseket lehet eldönteni. „Vannak jó játékosaink, akik tudják őt pótolni, még ha más stílusban is. Gondolok itt Gazdag Dánielre, aki beállt a helyére, de ha minden jól megy, lesz majd egy Szoboszlai Dominikunk az Eb-n, valamint visszakaptuk Kleinheisler Lászlót is, védekező középpályás pozícióban pedig ott lesz velem Sigér Dávid. Nyilván meg fogjuk érezni Zsolt hiányát és nehéz lesz őt pótolni, de lesz elég időnk arra, hogy felkészüljünk és összecsiszolódjunk a középpályán.”

Nagy Ádám nyara egyébként nemcsak az Európa-bajnokság miatt ígérkezik izgalmasnak, hiszen párjával június első hetére várják gyermeküket. „Úriember módjára az Európa-bajnokság előtt fog megérkezni” – fogalmazott.

Az angol másodosztályú Bristol City légiósa az elmúlt hónapra visszatekintve elmondta, „érdekes” márciuson van túl, hiszen agyrázkódást szenvedett a Queens Park Rangers elleni bajnokin, egy teljes nap „kiesett” az emlékezetéből, majd visszatérése után szinte egyből jött a válogatott három világbajnoki selejtezője.

Nagy Ádám – csakfoci.hu

A 25 éves középpályás a 2–0-s és 3–2-es vezetés után a lengyelekkel játszott 3–3-mal kapcsolatban úgy fogalmazott, „félig üresnek” látja a poharat, szerinte ha a megfiatalított válogatott rutint szerez, akkor képes lesz megtartani egy ilyen kétgólos előnyt. A San Marinó-i és andorrai kötelező győzelemnek azért örül, mert „jó játékkal, sok helyzetet kialakítva, több góllal sikerült hozni” a két meccset.

A Bristol jelenleg a 14. helyen áll a 24 csapatos angol másodosztály tabelláján, holott feljutási célokkal vágtak neki a szezonnak. „Sokáig ott is voltunk a tűz közelében, de kegyetlen és nehéz ez a bajnokság, futószalagon jönnek a mérkőzések és elég, ha két vagy három mérkőzésen nem jön az eredmény, és máris csúszol lejjebb a tabellán. A szezon második felében nem jöttek az eredmények, télen edzőváltás is volt, sajnos a feljutást már nem látom reálisnak” – árulta el Nagy Ádám, aki klubjában jelenleg nem kedvenc pozíciójában játszik. „Most egy szinttel feljebb vagyok, támadó középpályásként, viszont én jobban érzem magam hatos pozícióban. Jobban örülnék, ha visszakerülnék a saját pozíciómba, de ha játszik az ember, akkor nem foglalkozik ezzel annyit, hiszen játék közben a középpályán sokszor forgunk, és akár én is kerülhetek olyan pozícióba a meccsen, ahol alapból lennék.”

m4sport.hu