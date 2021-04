Dárdai Petry menesztéséről: Az egyik ember elmegy, s másik jön helyette

2021. április 9. 22:29

A Hertha BSC szombaton a Mönchengladbachot fogadja a német labdarúgó-bajnokságban. A találkozó előtt a berlini klub szokás szerint sajtótájékoztatót tartott, amelyen szóba került Petry Zsolt menesztése is. Dárdai Pált, a csapat vezetőedzőjét, noha igyekezett könnyedén felelni, láthatóan nehezen érinti az ügy. Azt hangsúlyozta, az élet megy tovább, a futballban is mindig csak az számít, ami ezután következik.

– Mindannyian profik vagyunk a klubban. Azt gondolom, hogy Petry Zsolt is profitált a Herthánál eltöltött időszakból, a legjobbját nyújtotta. Mondtam neki, gyere, mondd el a csapatnak, ami történt. Ő odaállt a csapat elé, elmondott mindent, és elbúcsúzott. A sport is üzlet, az egyik ember elmegy, s másik jön helyette. Az edzőknél is így megy. Furcsa érzés, nincs idő róla beszélni, reagálni sem rá. Nagyon keményen hangzik, de ez így van. Keressük az utódját, jó volt vele, de a játékosoknak új kapusedzőre van szükségük. Kemény, ami történt. Most én vagyok a gonosz, de én is így voltam ezzel, amikor az U16-hoz kerültem, majd visszajöttem. Az ember elmegy valahonnan, aztán másik helyre kerül, mindig az új feladat számít. Mindig megy tovább az élet a futballban, csak azt számít, ami következik. A fiatalok valószínűleg elégedettek lesznek Iljával (Ilja Hofstädt az új kapusedző – a szerk.).

Ilja Hofstädt – sport365.hu

Dárdai Pál így felelt arra a kérdésre, miként érintette őt és a csapatot a kapusedző, Petry Zsolt felmentése.

A sajtótájékoztatón ez már a sokadik kérdés volt.

Az is szóba került, hogy a Hertha valóban szerette volna leszerződtetni Király Gábort Petry utódaként, mi több, ő lett volna az „álommegoldás”.

De a korábban éveken át szintén a berlini klubban védő magyar kapus üzleti kötelezettségei miatt nem vállalhatta a feladatot.

Petry Zsoltot a Magyar Nemzetnek adott interjú miatt menesztette a Hertha.

