Megjelent a TokajKalauz negyedik kiadása

2021. április 10. 18:49

Megjelent a TokajKalauz eddigi legátfogóbb, negyedik kiadása; a kétnyelvű kötet a teljesség igényével mutatja be a történelmi borvidék látnivalóit és programjait a legizgalmasabbnak értékelt pincéktől, a helyi gasztronómián, rendezvényeken és a legszebb kirándulóhelyeken át a legjobbnak ítélt szálláshelyekig.

A 2014 óta frissülő, független kalauz a borvidék mindenkori pillanatképét igyekszik rögzíteni, benne a régió sokszínű látnivalóival, ügyelve arra, hogy ne csak a borkedvelők kapjanak hasznos útmutatást a környékről indulás előtt - közölte az MTI-vel a szerző.

Ripka Gergely kiemelte, hogy a kötet a Bodroghoz és a Tiszához köthető programokat és látnivalókat is ajánl, a kirándulni vágyók pedig a tíz legszebb kilátással rendelkező történelmi dűlőn túl a Zemplén várai és természeti csodái közül válogathatnak.

A gasztronómia iránt fogékonyak számos sajtműhely, kávépörkölő, lekvármanufaktúra, pékség, pálinka-, sőt sörfőzde felé is vehetik az irányt a TokajKalauzzal, akik pedig egy teljes hetet töltenének el Hegyalján, azoknak egy változatos, hétnapos programajánló is segít tartalmasan megtervezni az ott töltött időt.

A friss kötetben három újabb borászat kapott csillagos értékelést, és a sok látnivaló mellett immár több mint 150 meghatározó, kortárs pincészetet ismerhetnek meg az olvasók.

Ripka Gergely emlékeztetett arra, hogy Tokaj-Hegyalja számos elismert borászatát vezetik nők, az idén is szerzői gondozásban megjelenő kiadást ezért a Tokajért dolgozó nőknek ajánlja: a felvidéki születésű hegyaljai borász, Bodó Judit (Bott Pince) mellett Caroline Gilby brit Master of Wine (nemzetközi borszakértő) is mélyinterjúban mesél a tokaji borok szerepéről a világ borpiacán.

Emellett rendezvénytippek, évjárat-értékelő, toplisták, kóstolási jegyzetek és infografikák mutatják be a sajátos tokaji bortípusokat, és számtalan táji és pincefotó is színesíti a kiadványt.

Külön fejezet tekinti át a tokaji aszú 500 éves történelmét, kóstolási jegyzetek, az elmúlt évtizedek jelentős referenciaborait felvonultató borkatalógus és a kiemelkedő birtokok csillagozása is segít eligazodni a hegyaljai borok iránt érdeklődőknek.

A TokajKalauz előző kiadása idén a Gourmand International Awards Best in the World négy döntőse közé került az Európai boros könyvek kategóriában, Ripka Gergelyt pedig a Vinum Praemium Alapítvány nemrég a Borászok Barátja díjra jelölte (mindkét elismerést júniusban ítélik oda).

MTI