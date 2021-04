Kirúgták a Momentum kőbányai képviselőjét

2021. április 12. 08:27

Kovács Róbert kőbányai önkormányzati képviselő a tiltás ellenére nyilatkozott egy nyomortelep felszámolása ügyében, Soproni Tamás szerint viszont megsértette a párt alapelveit. Belháború a Momentumban.

Sem homokzsák, sem áldozati bárány nem vagyok címmel Facebook-posztban közölte néhány nappal ezelőtt Kovács Róbert momentumos kőbányai képviselő, hogy egy nyilatkozata miatt kirúgták a pártból, s a továbbiakban nem lehet már frakcióvezető sem – olvasható a Mandiner cikkében. Az ügy előzménye egy hónapokkal ezelőtti kilakoltatási történet, amelyet ő szimpla hatósági eljárásnak tart: egy régóta üresen álló iparterületen álló romos, lakhatatlan épületbe beköltözött egy roma származású emberekből álló 6-8, olykor 15 főből álló csoport, amelynek tagjai bűnözésből, koldulásból éltek, írja Kovács.

Az ingatlan tulajdonosa az évek során többször cserélt lakatot, de a „lakók” mindig leverték, és visszaköltöztek. A szomszédok rendszeresen panaszt tettek, de nem sikerült a lakásfoglalókat végleg kirakni. A képviselő is szembesült a kosszal, mocsokkal, így felvette a kapcsolatot az épület tulajdonosával, akinek végül sikerült elérni a hatóságok segítségével, hogy végre kirakják az ott lakókat, és ledózeroltatta a romos ház maradványait is. Csakhogy rendőrségi akción megjelent a Város Mindenkié csoport is, amely – mint kiderült – már régóta kapcsolatban volt ezzel a társasággal, s riadóztatták a Mérce nevű portált is, amely Kovács szerint meghamisította a tényeket. Mint fogalmaz, „az eseményeket olyan képekkel, berendezett szobabelsőt ábrázoló életképekkel illusztrálták, amely képek nem a helyszínen készültek”.

A képviselő szerint pártügy akkor lett a dologból, amikor Soproni Tamás, a Momentum fővárosi frakcióvezetője, a hatodik kerület polgármestere megtiltotta, hogy nyilatkozzon az ügyben, de ő ezt az ukázt megszegte, és elmondta a Mércének, hogy mi történt, mit tapasztalt a lepusztult ingatlanon. Érdemes közbevetni: a Város Mindenkié csoportnak Misetics Bálint főtanácsadó személyében befolyásos „barátja” van a Fővárosi Önkormányzatban.

Állítása szerint, egyedül ő dolgozott

Kovács még azt is leírja a posztjában, hogy a Momentum kőbányai elnöke, Irmalós Bence közölte vele, a jövőben nem ő fogja vezetni a négytagú – három momentumos és egy párbeszédes képviselőből álló – ellenzéki frakciót. Ez ugyanakkor megkönnyebbülés is a számára – fogalmaz –, mert szerinte egyedül ő dolgozott a csapatban, a többieknek alig volt érdemi mondanivalója az önkormányzatot érintő ügyekben.

S külön kínos a számukra a szintén momentumos Stemler Diána képviselő ténykedése, aki a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság elnöke, de semmiféle munkát nem hajlandó végezni, telefonon hónapok óta elérhetetlen. Kovács a posztjában úgy fogalmazott, „ég a pofánk folyamatosan a fideszesek előtt Diána miatt”. Kovács Róbert egyébként az előző önkormányzati választáson a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd színeiben szerzett egyéni választókerületben mandátumot. A szavazatok 52,8 százalékát nyerte el, megelőzte a kormánypárti Agócs Zsoltot (40,6 százalék), valamint az LMP-s Geráné Mészáros Zsuzsannát (3,6 százalék), illetve a jobbikos Vajda Sándor Csabánét (3 százalék).

2018-ban Kovács már indult egy időközi választáson is, akkor még alulmaradt. A voksolás előtt írta meg a politikusról a Magyar Idők, hogy a bíróság előtt is állt egy gyermekbántalmazási ügy miatt. Megkerestük Kovács Róbertet, aki nagy nehezen kötélnek állt és nyilatkozott, de a beszélgetés végén meggondolta magát, s azt közölte, nem járul hozzá mondandója megjelentetéséhez. Egyébként is, jelentette ki, a Facebookon minden lényeges információ olvasható, a továbbiakban pedig forduljunk Soproni Tamáshoz, aki döntő szerepet játszott a kizárásában. Így is tettünk, megkérdeztük a momentumos kerületvezetőt, valóban retorzió érheti a momentumosokat, ha megszólalnak a nyilvánosság előtt.

Soproni Tamás a Mandinernek azt mondta, ő nem tiltotta meg, hogy Kovács Róbert nyilatkozzon, az etikai bizottság sem azért zárta ki, mert elmondta a véleményét a Mércének. Úgy fogalmazott, jó esetben minden pártnak nagyon határozott értékrendje van, ez igaz a Momentumra is, s ugyan bárhol értékviták, az alapelveket tiszteletben kell tartani, ha valaki ehhez a közösséghez szeretne tartozni. A fővárosi frakcióvezető kijelentette, amennyiben egy polgármester, önkormányzati képviselő ilyen üggyel találkozik, akkor a szociális segítségnyújtás irányába kell elindulnia és nem azonnal a rendőrséghez kell fordulnia.

„Ismerem az ügy hátterét, azt is, milyen körülmények között élt ez a család, mit állítottak róluk, éppen ezért kellett volna rajtuk segíteni, mielőtt a legdrasztikusabb lépést megtették volna velük szemben” – fogalmazott. Kovács viszont szerinte nem így járt el, és ezt a viselkedését ítélte meg olyan súlyúnak a párt etikai bizottsága, hogy a legszigorúbb büntetésről, a kizárásról döntött. Egyébként pedig – állítja Soproni – anélkül, hogy dehonesztáló megjegyzéseket tenne a már kizárt politikusra, azt el kell mondania, hogy már korábban is voltak konfliktusai a helyi pártszervezettel, nehéz volt együttműködni, s ezek a szempontok is közrejátszottak a menesztésében.

mandiner.hu