Kocsis Máté: A baloldal nem csak korábban volt oltásellenes, most is az

2021. április 12. 21:51

A baloldal soha nem vonta vissza az oltásellenes parlamenti javaslatait, mert most is így gondolkodnak – közölte Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője hétfőn az MTI-vel. A kormánypárti politikus kétszínűségnek nevezte, hogy a baloldal próbálja letagadni a korábbi oltásellenes mondatait, miközben két határozati javaslatban is az oltásokat támadta. A baloldal nem csak korábban volt oltásellenes, most is az – hangoztatta.

Mint kifejtette, az egyik javaslatban Gyurcsányék megkérdőjelezik a kínai koronavírus elleni vakcina beszerzését és engedélyezését, kétségeket vetnek fel a védőoltás minőségével kapcsolatban, és azt követelik, hogy ne lehessen kínai vakcinával oltani. A másik javaslatban már nem is válogatnak az oltások között – mutatott rá a frakcióvezető, idézve, hogy a baloldal szerint a magyarok jelentős része nem bízik a koronavírus elleni vakcinában.

Kocsis Máté értékelése szerint éppen a baloldal tett sokat azért, hogy elbizonytalanítsa az embereket a védőoltásokat illetően, mert a káosztól remélnek politikai hasznot.

hirado.hu - MTI