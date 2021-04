Salvini: A baloldal az ügyészségeken keresztül támad

2021. április 12. 23:59

Az olasz igazságszolgáltatás megreformálását követeli Matteo Salvini. A jobboldali Liga elnöke az Il Giornale napilap hasábjain tett ígéretet arra, hogy amint az olaszok által szabadon megválasztott jobbközép erők kormányra kerülnek, az olasz igazságszolgáltatás reformját halaszthatatlanul végrehajtják.

A volt olasz belügyminiszter azután nyilatkozott, hogy Andrea Bonomo, a cataniai bíróság ügyésze szombaton a Gregoretti hadihajó ügyében kezdeményezett eljárás lezárását kérvényezte, azt állítva, hogy nem megalapozott a Salvinivel szembeni vádemelés. Az október 3-án kezdődött előzetes bírósági eljárás a Gregoretti olasz hadihajóval 2019 nyarán érkezett 131 fős migránscsoport feltartóztatását vizsgálja. Akkori belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte a bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első Conte-kormány egyeztetett szétosztásukról az uniós tagállamokkal.

Matteo Salvini részt vesz a cataniai Bicocca börtön bunkertermében az úgynevezett Gregoretti-ügyben ellene folyó előzetes bírósági eljárás ülésén 2021. április 10-én

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

A migránsokat képviselő ügyvédek szerint Matteo Salvini törvénytelenül tartotta fel az embereket, szenvedést okozva nekik, de az ügyész hangoztatta, hogy Salvini az első Conte-kormány migrációs intézkedései szerint járt el. Megállapította: Salvini nem sértette meg a nemzetközi konvenciókat, a kormány közös döntése volt a hajó kikötésének feltartóztatása, továbbá nem áll fenn a szabadságjogok megsértése sem. A közelmúltban a szenátus mentelmi bizottságának elnöke, Maurizio Gasparri szenátor mondta lapunknak, hogy a Gregoretti hadihajó ügyében a volt belügyminiszter ellen emelt vádakra nincsenek bizonyítékok.

Salvini szerint az elmúlt években nem az övé volt az első eset, hogy a baloldal az ügyészségeken keresztül próbált nyomást gyakorolni a kényelmetlenné vált politikai szereplőkre. A Liga elnöke azonban hangsúlyozta, hogy nem lehet általánosítani, számos szabad és szilárd morális tartással rendelkező ügyész van, akik távol tartják magukat az ideológiai befolyásoktól. – Mindenki a saját lelkiismerete szerint cselekszik, én személy szerint semmit sem bántam meg, sőt büszke vagyok arra, hogy a hazámat szolgáltam – nyilatkozta az Il Giornale napilapnak a volt belügyminiszter.

Matteo Salvini megérkezik a cataniai Bicocca börtön bunkerterméhez 2021. április 10-én Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

Salvini kitért az iránti felháborodására is, hogy az ellene tervezett ügyészi összeesküvést feltáró Il Sistema című kötet nem okozott különösebb „földrengést”. Egy civilizált országban kivizsgálások követték volna, Itáliában azonban mindez nem történt meg – mondta.

A Liga elnöke a napilap hasábjain az ország újraindítását is sürgette. Szerinte a koronavírus-járvány miatti lezárások önmagukban nem elegendőek. Mint mondta, nemcsak több millió olasz munkahelye, hanem a lakosság testi és pszichés épsége is kockán forog. A nyitáshoz szükséges feltételek megteremtését az erőfeszítések megduplázásában és a Sputnyik V orosz vakcina gyártásának gyorsításában látja. Salvini a sajtóval azt is megosztotta, hogy pártja az ország újraindítására vonatkozó kész tervezetet dolgozott ki, amelyet a közelmúltban átadott Mario Draghi kormányfőnek. Az újraindítási alapból ötvenmilliárd eurós támogatást szánna a vendéglátó szektor támogatására. Salvini úgy fogalmazott: Olaszország második reneszánsza lehet a pandémia utáni időszak, ha az európai forrásokat megfelelően használják fel.

Jánosi Dalma (Róma)

