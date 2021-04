Covid: meghalt 272 beteg, 2837-tel nőtt a fertőzöttek száma hazánkban

2021. április 13. 08:50

Meghalt 272, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2837 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 2 969 647 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 250 582-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 728 068-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 23 980-ra, a gyógyultaké 431 124-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 272 974-re nőtt. Kórházban 10 818 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1209-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 43 532-en vannak, a mintavételek száma 4 976 613-ra nőtt.



Kiemelték: a magyar lakosság 30 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal.



Miután a beoltottak száma meghaladta a 2,5 milliót, megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.



A pedagógusok soron kívüli oltását követően az óvodák és az iskolák az 1-8. évfolyamon április 19-én indulnak újra. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolításáért a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. Főszabály szerint az érettségit csak írásban tartják meg.



A járvány elleni, jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig továbbra is érvényesek.



A települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani. Mindenki köteles továbbá a közterületen és nyilvános helyen a másik embertől legalább 1,5 méteres távolságot tartani.



Szabadidős sporttevékenység - a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható másoktól legalább 1,5 méter távolság betartásával.



A vendéglátóüzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, a dolgozókon kívül továbbra is csak elvitelre vásárlók tartózkodhatnak bent.



Április 19-ig meghosszabbodik a Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési és határőrizeti feladatok hatálya.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - tették hozzá.



Kiemelték: a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása.



"A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat" - hangsúlyozták, hozzátéve: a harmadik hullám kezdete óta újabb 1,5 millióval nőtt és már a 4 milliót is meghaladja az oltásra regisztráltak száma, de még így is sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Az időseket különösen kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.



A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. "Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált" - emelték ki.



Emlékeztettek arra, hogy az uniós beszerzésből 5 gyártótól - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - várható 24 millió adag vakcina. Ezek közül eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötött Magyarország. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió adag érkezett, ezt elsősorban a háziorvosok használják a regisztrált idősek első és második körös oltásához. Az orosz vakcinát is a regisztrált idősek oltására használják a megyei kórházak oltópontjain.



Azt írták: kedden Pfizer-, AstraZeneca- és Szputnyik vakcinák érkeznek, valamint megérkezik a Janssen első szállítmánya is.



Az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. A következő napok oltási tervéről az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján adnak tájékoztatást.



Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról, és gondoskodik az oltás megszervezéséről.



Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (133 715) és Pest megyében (101 625) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (40 692), Borsod-Abaúj-Zemplén (40 578) és Hajdú-Bihar megye (38 646). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala (16 001).

MTI