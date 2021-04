Navalnij-taktika: koránt követel; Lavrov külügyminiszter is megszólalt

2021. április 13. 14:40

Keresetet indított a pokrovi 2. fogház ellen Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikus, amiért nem biztosítja számára, hogy olvashassa az iszlám tanokat tartalmazó koránt.

Az erről szóló közlés kedden Navalnij Instagram-profilán jelent meg. Az őrizetes kifogásolta, hogy nem adják ki neki sem a koránt, sem pedig a többi könyvet, amelyet magával hozott a börtönbe. Arra hivatkoztak, hogy ellenőrizniük kell, hogy tartalmuk nem szélsőséges-e.



"Ki gondolta volna, hogy először a korán miatt fordulok bírósághoz a fogházam ellen. Igen-igen. Nem azért, mert nem engednek be hozzám orvost (ez az éhségsztrájkom oka), nem a fogva tartás körülményei, hanem a muzulmánok szent könyve miatt" - hangzott Navalnij bejegyezése.



A korábban muszlimellenes megnyilvánulásai miatt bírált politikus azt írta, hogy szeretné elmélyülten tanulmányozni és megérteni a koránt.



Az ellenzéki elítélt éhségsztrájkja immár két hete tart, ügyvédjei szerint 15 kilót fogyott. A hátfájásra és végtagzsibbadásra panaszkodó Navalnij így tiltakozik az ellen, hogy nem részesül megfelelő orvosi ellátásban. Az MR-vizsgálat két porckorongsérvet állapított meg nála.



Az őrizetest egy időben a gyengélkedőn látta el a börtön felcsere, majd visszahelyezték a csoportjához, és kilátásba helyezték kényszertáplálását. Navalnij egy időben lázra és köhögésre is panaszkodott és azt írta, hogy a környezetében többen TBC-sek.



Alekszej Navalnijt január 17-én vették őrizetbe Moszkvában, amikor hazatért Berlinből, ahol kórházi és rehabilitációs kezelést kapott, miután több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint augusztusban Oroszországban megmérgezték.

Február 2-án egy moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a rá az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Az ítélet értelmében Navalnijnak a korábban házi őrizetben eltöltött idő figyelembevételével a rá kirótt három és fél évből valamivel több mint két és fél évet kell letöltenie.



Az ellenzéki elítélt éhségsztrájkja immár két hete tart, ügyvédjei szerint 15 kilót fogyott. A március vége óta hátfájásra és végtagzsibbadásra panaszkodó rab így tiltakozik azellen, hogy szerinte nem részesül megfelelő orvosi ellátásban. Az MR-vizsgálat két porckorongsérvet állapított meg nála.

Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) Vlagyimir megyei parancsnoksága kedden közölte, hogy Navalnijt múlt kedden teljes körű orvosi vizsgálatnak vetették alá, és a konzílium kielégítőnek minősítette egészségi állapotát. A hatóság szerint sem Covid-19-et, sem tbc-t nem találtak nála.



Az őrizetest egy időben a gyengélkedőn látta el a börtön felcsere, majd hétfőn visszahelyezték a csoportjához, és kilátásba helyezték kényszertáplálását. Navalnij egy időben lázra és köhögésre is panaszkodott, és azt írta, hogy a környezetében többen tbc-sek.



Felesége, Julija Navalnaja kedden láthatáson volt nála Pokrovban. Az Instagramon közzétett beszámolója szerint egy háromszor kétméteres szobában, üvegen át, telefonon beszélhetett a férjével, aki a leírása szerint továbbra is vidám, jó kedélyű, "igaz, nehezére esik a beszéd, időről időre leteszi a kagylót, és az asztalra fekszik, hogy kifújja magát".



Navalnaja szerint az őrizetes szeptember vége óta is erősen lefogyott, csak 76 kiló a 190 centiméteres magasságához képest. Kifogásolta, hogy független orvost még mindig nem bocsátottak be a férjéhez.



Navalnij ügye felmerült a Teheránban tárgyaló Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján is. A tárcavezető azt javasolta Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszternek, aki vasárnap a Twitteren sürgette, hogy Oroszország adjon magyarázatot a területén, az ukrán határ közelében történő csapatmozgásokra, hogy a kölcsönösség alapján vegye rá kormányát az információszolgáltatásra Navalnij megmérgezése ügyében.



Lavrov szerint Kramp-Karrenbauernek kulcsszerepe van az ügy tisztázásában, mert a mérget Berlin állítása szerint a Bundeswehr laboratóriuma találta meg Navalnij szervezetében. Moszkva álláspontja szerint ezzel szemben az ellenzékinél az oroszországi vizsgálatok nem állapítottak meg mérgezést. Az orosz fél kifogásolta, hogy a német hatóságok többszöri jogsegélykérelem ellenére sem szolgáltattak bizonyítékot állításukra.



Navalnij szabadon bocsátását és jogainak biztosítását több külföldi vezető és nemzetközi szervezet követelte Moszkvától.



MTI