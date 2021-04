Az Ipoly mente felkészült az iskolai beiratkozásokra, Ipolynyék: Balassi Iskola

2021. április 13. 15:30

Felvidék-szerte áprilisban zajlik a leendő elsősök beíratása, s az Ipoly mentén sincs ez másképpen. Az előző év beiratkozási időszakához hasonlóan az idén is a koronavírus-járvány árnyékában, módosított feltételek mellett zajlik a felvidéki magyar közösségeink számára oly fontos esemény.

Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola tágas épülete – Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív

„A városi általános érvényű rendelet április 16-át és 17-ét jelölte meg a beiratkozás lebonyolítására. Tavalyhoz hasonlóan idén is a gyermekek jelenléte nélkül zajlik le a beiratkozás” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Révész Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal közös tanügyi hivatalának vezetője.

Mint a hivatalvezető hozzátette: a város tanintézményei felkészültek az online beiratkozásra is, már korábban elérhetőek voltak a digitális felületeiken a szükséges nyomtatványok. Ennek köszönhetően egyes szülők már az online térben megtették leendő elsős gyermekeik beíratását. Mások a hétvégén esedékes jelenléti beiratkozáson tehetik ezt meg.

A járványhelyzet miatt a gyermek nem lehet jelen az eseményen. Ez részben hátrány, hiszen a korábbi időszakban a beiratkozás idején megtörtént a szakemberek által a leendő elsősök tudás- és készségszintjének a felmérése. Ez immár második éve elmarad.



Ipolyságon négy alapiskola működik, ezek közül kettő magyar tannyelvű. Az Észak lakótelepen található Pongrácz Lajos Alapiskola pénteken 14 és 17 óra között, valamint szombaton 8 és 12 óra között várja a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata és a szülő személyi igazolványa. Az elektronikus beiratkozási kérelem letölthető az iskola honlapján.

A történelmi városközpontban lévő Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Alapiskola szintúgy április 16-án és 17-én szervezi meg a beiratkozást. Az iskolaközpont leendő elsőseinek szülei pénteken 12 és 17 óra között, valamint másnap 8 és 12 óra között kereshetik fel az intézményt. Április elsejétől elektronikusan is elérhető a beiratkozási űrlap az tanintézmény honlapján.

A közös tanügyi hivatalhoz tartoznak a város oktatási intézményei mellett a környező községek intézményei is. Ezzel kapcsolatban Révész Angelika kifejtette: a községi iskolák is felkészültek a módosult beiratkozásra. Minden tanintézményben elérhetőek az elektronikus űrlapok is.

Megjegyezte: várhatóan a következő héten már beérkeznek az előzetes adatok az egyes oktatási intézményekből. Azonban hangsúlyozta, végleges adatokkal csupán a következő iskolaév kezdetén számolhatunk.



Az ipolyviski kisiskolában április 19-től 23-ig tart a beiratkozás. A gyermek nélküli jelenléti beiratkozásra április 22-én, csütörtökön és 23-án, pénteken 13 és 16 óra között van lehetőség.

Az Ipolyszakállosi Óvodában és Alapiskolában már lezajlott a jelenléti alkalom, azonban elektronikus formában április 30-ig még beírathatók a gyerkőcök.

A palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában szintén ezen a hétvégén zajlik a gyermekek nélküli jelenléti beiratkozás. A leendő elsősök szüleit április 16-án, pénteken 8 és 16 óra között várják a tanintézménybe. Az elektronikus beiratkozásra április 30-ig van lehetőség az oktatási intézmény honlapján.

A Nagykürtösi járás egyik legnagyobb magyar alapiskolája, az ipolybalogi székhelyű Ipolyi Arnold Alapiskola elektronikus formában valósítja meg a beiratkozást április 20-ig.

Ipolynyéken hétfőn szervezték meg a jelenléti beiratkozást. Azon szülők, akik ma nem tudtak megjelenni, előzetes egyeztetést követően a hónap végéig még beírathatják gyermeküket az iskolában. Természetesen a Balassi Bálint Alapiskolában is van lehetőség elektronikusan is beíratni a leendő elsősöket. További információk ITT.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

