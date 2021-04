A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. április 13. 20:18

A korunk keresztényüldözését feldolgozó tematikus hírportál, a Vasárnap-lapcsaládhoz tartozó S4C News 2018 májusában indult, azóta pedig folyamatosan tájékoztatja olvasóit a magyar nyelvű híranyagok mellett tematikus angol nyelvű szakportálon keresztül is.

Az oldal neve az angol „Stand for Christians” kifejezésből származik. A szaklap bemutatja korunk legnagyobb és legelhallgatottabb üldözését, amelyet keresztény testvéreink szenvednek el a világ számos pontján.

Annak érdekében, hogy növeljük rálátásunkat és első kézből jussunk megbízható hírekhez a témában, az oldal megannyi neves intézménnyel vette fel a kapcsolatot és jutott velük megegyezésre.

Ennek keretében – budapesti központtal – globális virtuális szerkesztőség épül fel, amely a legátfogóbb képet adja majd a keresztényüldözés jelenségéről.

Az együttműködésben résztvevők között olyan szervezeteket találunk, mint a Hungary Helps Program, a Campssi.org, a Genocideresponse.org (coalition for genocide response), a Barnabas Fund, az Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, az SOS Chrétiens d’orient, a Cardus Religious Freedom Institute, a Nasarean.org, a CSW, a COMECE, az International Christian Concern és a CSI.

Reményeink szerint azzal, hogy erőforrásainkat és ötleteinket egy helyre gyűjtjük, fel tudjuk nyitni a nagyvilág szemét arra a tényre, hogy keresztény testvéreink megannyi pontján a földnek üldöztetésben szenvednek.

vasarnap.hu