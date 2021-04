Jakub Kulhánek lesz a cseh külügyminiszter

2021. április 13. 22:55

Váratlanul fordulatot vett a hétfőn bejelentett külügyminiszter-csere a kétpárti koalíciós cseh kormányban.

Kulhánek – CTK

Jan Hamácek kormányfőhelyettesnek, belügyminiszternek, a kormánykoalíció kisebbik tagja, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnökének javaslatára Andrej Babis miniszterelnök (ANO) hétfőn menesztette Tomás Petrícek külügyminisztert, és ideiglenesen Hamáceket bízta meg a tárca irányításával. Hamáceknek van ez irányú tapasztalata, mert az új kormány felállásakor néhány hónapig már irányította mindkét tárcát. Milos Zeman államfő a változásokat azonnal elfogadta.



Petrícek bársonyszékét Lubomír Zaorálek eddigi kulturális miniszternek kellett volna elfoglalnia, aki korábban (2014-2017) már irányította a cseh diplomáciát.



Lubomír Zaorálek azonban keddi prágai sajtóértekezletén bejelentette: érti ugyan Hamácek és a kormányfő igyekezetét, hogy haladéktalanul megoldást találjanak a helyzetre, de neki még feladatai vannak a kulturális tárcánál, és nem igen fűlik a foga ahhoz, hogy újra átvegye a külügy vezetését.



"Ez a tárca már nem az, ami volt. Nagyon kibelezték" - indokolta álláspontját újságíróknak Zaorálek, aki néhány hét gondolkodási időt kért, és csak feltételekkel volna hajlandó elfogadni régi-új tárcáját. Felhozta: nem érti például, miért vont magához bizonyos külügyi jogköröket a kormányfő vagy az államfő. Konkrétan megemlítette, hogy Petríceket és a külügyet Babis nem engedte bekapcsolódni a koronavírus elleni vakcinák beszerzésébe.



"Változásokat követelek ezért" - szögezte le újságírók előtt Zaorálek. Döntése meghozatala előtt még Hamácekkel és Babissal is tárgyalni akar.



Kiszemelt utódjáról, Jan Birke szociáldemokrata parlamenti képviselőről, Náchod városának polgármesteréről csak annyit mondott, hogy "ez a terv nagyon merész".



Időközben a cseh kulturális élet ismert képviselőinek egy csoportja kéréssel fordult Zaorálekhez, hogy maradjon a kulturális tárca élén, és nyíltan tiltakozott Birke kinevezése ellen. Jan Birke a sajtó szerint Milos Zeman embere, és nincs tapasztalata a kultúra irányítása terén.



A szociáldemokrata párt szűkebb vezetősége kedden késő este végül úgy döntött, hogy Zaorálek saját kérésére marad a kulturális tárca élén, míg új külügyminiszternek Jakub Kulháneket, a belügyminiszter eddigi helyettesét fogja javasolni - közölte újságírókkal Roman Onderka, a párt elnökhelyettese. A CSSD vezetése úgy véli, hogy ezzel a probléma megoldódott - jegyezte meg Onderka. Kulhánek miniszterhelyettesi pozícióban korábban már dolgozott a külügyben.



Tomás Petrícek menesztését először nyilvánosan néhány hete Milos Zeman államfő kérte a kormányfőtől, mert egyebek között elégedetlen azzal, hogy a külügyminiszter nem támogatta igyekezetét a koronavírus elleni orosz és kínai vakcina beszerzésében, illetve kizárná az oroszokat a Dukovany atomerőmű bővítésére kiírandó pályázatból.



A prágai sajtó szerint Petrícek menesztésének további oka lehet, hogy a CSSD hétvégi online kongresszusán Jan Hamácek ellenében megpályázta a pártelnöki tisztséget. Beszédében ugyanakkor nagyon élesen bírálta a szociáldemokraták kormányzati együttműködését a Babis vezette ANO mozgalommal.



Jan Hamácek a kiélezett hangulatban lezajlott pártkongresszus után a fáradtságtól elájult, amit kedden saját maga is megerősített a Novinky.cz hírportálnak. "Apró kollapszuson estem át" - írta a portálnak Hamácek, aki ennek következtében néhány napra megszakította tervezett programját.



Csehországban nem egészen fél év múlva, október elején lesz új parlamenti választás. A kormány összetételében végrehajtott változásokat ezért a politikusok és a sajtó egy része is feleslegesnek minősítette. Többségi vélemény, hogy az események hátterében, akárcsak az egészségügyi miniszter egy héttel korábban lezajlott cseréje mögött, Milos Zeman állhat. Az államfő jelenlegi, második mandátuma 2023 márciusában jár le.

MTI