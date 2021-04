Hatalmas telehold ragyog a kolozsvári Farkas utcában

2021. április 13. 23:12

Egészen szürreális élményt nyújt esténként az a hatalmas Hold-makett, amit Kolozsváron, a Farkas utcai református templom előtt helyeztek el.

Luke Jerram brit művész Museum of the Moon című munkáját két éve már kiállították több kolozsvári helyszínen, köztük az Egyetem utcai piarista templomban is.

Az 1:50000 léptékű, NASA-fotók alapján készült, 7 métere átmérőjű makett most december 6-ig látható a Farkas utcában.

Képek: Szántai János

