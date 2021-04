A Bayernnek még egy gól kellett volna a sikerhez, elmaradt...

2021. április 13. 23:20

A Münchenben szerzett három gól sokat ért, ennek köszönhetően 3-3-as összesítéssel, de idegenben szerzet több góllal ment tovább a PSG a Bayern München ellen.

Neymar elesik... De aztán feláll, és hajt tovább – fcbayern.com

A címvédő Bayern München 1-0-ra nyert a Paris Saint-Germain vendégeként, de idegenben lőtt kevesebb gólja miatt kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, melyből kedden este a franciák mellett a Chelsea jutott tovább a Porto ellenében.

Párizsban az első félidőben a 3-2-es hátrányból induló müncheniek igyekeztek irányítani a játékot, s egyértelmű labdabirtoklási fölényben voltak, sőt, néhány helyzetig is eljutottak, de összességében a párizsiak sokkal veszélyesebben futballoztak. A PSG-nek több hatalmas helyzete is volt, Neymar kétszer is a kapufát találta el, gólt azonban nem szerzett a csapat, ellenben a másik oldalon a 40. percben Chuopo-Moting fejelt kapuba egy Navasról középre kipattanó labdát.

A fordulás után rögtön egyenlíthetett volna a házigazda, de nem tette, később viszont a Bayern fokozatosan egyre nagyobb fölénybe került. A müncheniek ugyanakkor hiába állandósították jelenlétüket a francia kapu előterében, ritkán kerültek igazán nagy helyzetbe, s ezekből sem tudtak betalálni, ahogy Neymarék sem voltak képesek kontráikat gólra váltani. A brazil sztár és társai az elpuskázott lehetőségeknél dühöngtek, a lefújás pillanatában viszont ünnepelni kezdtek, mivel készülhetnek az elődöntőre.

Londonban a Chelsea kényelmes, 2-0-ás előnyből kezdte a Porto elleni visszavágót, melyen elsősorban előnye őrzésére törekedett. A Thomas Tuchel irányította angolok – akiknek Lőw Zsolt a másodedzőjük – összességében gond nélkül állították meg a Porto támadásait, biztosan jutottak tovább, és vélhetően az sem bántja a csapatot, hogy a portugálok a 94. percben betaláltak, így győzelemmel vigasztalódtak.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 0-1 (0-1)

gól: Chuopo-Moting (40.)

Továbbjutott: a PSG, 3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal.

m4sport.hu