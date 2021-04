BL - A Chelsea is egygólos hazai vereséggel jutott tovább a Porto ellen

2021. április 13. 23:39

Hat nappal a párharc első meccse után a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos beutazási korlátozások miatt másodszor is a sevillai Ramón Sánchez-Pizjuán Stadionban csapott össze egymással a Chelsea és a Porto a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében – ezúttal hivatalosan az angol együttes „pályaválasztásával”.

Fejjáték hatástalanul, a gól ollózásból esett

Múlt hét szerdán Mason Mount és Ben Chilwell találatával a londoni alakulat 2–0-ra győzött, s amikor a Chelsea megnyerte a párharca első meccsét a BL egyenes kieséses szakaszában, akkor az eddigi tíz alkalomból nyolcszor tovább is jutott – a két kivétel az 1999–2000-es idényben az FC Barcelona, valamint a 2006–2007-es évadban a Liverpool elleni kiesés.

Thomas Tuchel, a Chelsea német vezetőedzője klasszikus középcsatár nélkül állította össze a kezdőcsapatát, ez sokat el is árult a londoniak szándékairól: kontrajátékra rendezkedtek be, és nekik tökéletesen megfelelt, ha gól nélkül lefolyik a kilencven perc. A Porto próbálkozott ugyan, az első félidőben Jesús Coronának volt is két lehetősége, de a Chelsea jól menedzselte a meccset és a kétgólos előnyét.

Ez volt a BL-idény második mérkőzése, melynek első félidejében egyik csapat sem találta el a kaput – az első ilyet tavaly ősszel a Dinamo Kijev és a Ferencváros játszotta egymással.

A játék képe a szünet után sem változott meg. A 65. percig kellett várnunk a kaput eltaláló első kísérletre, ekkor a csereként beálló Mehdi Taremi fejesét Édouard Mendy magabiztosan fogta. A hosszabbításban aztán a „hazaiak” is eljutottak egy lövésig, Mason Mount próbálkozásánál Agustín Marchesín hárított.

Amikor már mindenki elkönyvelte a gól nélküli döntetlent, akkor Taremi káprázatos, ollózós mozdulattal lőtt góljával a portugálok a 94. percben megnyerték a mérkőzést – a Chelsea legutóbb 2005 áprilisában kapott gólt ilyen későn BL-meccsen, akkor a bayernes Mehmet Scholl 94:55-nél talált be –, de ennél több mindenre már nem maradt idő.

Chelsea (angol)-FC Porto (portugál) 0-1 (0-0)

gól: Taremi (94.)

Továbbjutott: a Chelsea, 2-1-es összesítéssel.

nemzetisport.hu