Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája

2021. április 14. 10:31

Ismét járni kezdett a jamamotói Fumondzsi templom órája tíz évvel az után, hogy a 2011 márciusában Japánban pusztító földrengés és cunami miatt megállt.

A természeti katasztrófának több mint 18 ezer halálos áldozata volt, és japán északkeleti partvidékén hatalmas károkat okozott - emlékeztetett a The Guardian cikke.

A jamamotói Fumondzsi templom százéves órája a földrengés és az azt követő cunami alatt állt meg. Bár a katasztrófa után megtisztították, a mutatói többé nem mozdultak meg, azóta is emlékeztetve a tíz évvel ezelőtt történtekre.

A Fumondzsi templom, amelyben az óra függ, pár száz méterre áll a Mijagi prefektúrában lévő Jamamoto cunami sújtotta partvidékétől. A templomban is nagy károkat okozott a szökőár, csak pilléreit és tetejét kímélte meg.

Két hónapja, február 13-án, a tíz évvel ezelőtti földrengés egy utórengése mozgatta meg a földet a régióban. Másnap reggel a buddhista templom papja, Szakano Bunsun meglepve látta, hogy az óra ismét jár.

Az 58 éves Szakano elmondta, hogy számára ez egy biztató jel, amely arra utal, hogy az igazi helyreállítás csak most következik.

z órát Szakano vásárolta egy régiségkereskedésben évekkel a 2011-es katasztrófa előtt. Az órát gyártó Seiko cég képviselője szerint elképzelhető, hogy az inga, amelyet a földrengés megállított, az új rengés miatt indult el újra, vagy az is lehetséges, hogy az újabb rengés szétoszlatta az óraszerkezetben felgyülemlett port.

Szakano a tíz évvel ezelőtti katasztrófa után igyekezett segíteni a helyi közösségnek, szervezte az önkénteseket és egy évvel később egy kávézót is nyitott, ahol a fedél nélkül maradt emberek összegyűlhettek.

Mint mondta, a pandémia miatt a helyi közösség sem tudott többé összejárni, és már attól tartott, hogy ez a közös tevékenységek végét jelentheti, de mikor az óra ismét járni kezdett, ez azt üzente neki, hogy ne adja fel, és "lendüljön ismét mozgásba" - idézte a The Guardian.

30 March 2011 in Yamamoto, Miyagi, Japan. Photograph: The Asahi Shimbun/Asahi Shimbun via Getty Images

MTI