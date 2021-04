Donald Tusk is beszállt a baloldali halálkampányba

2021. április 15. 17:09

„Magyarország és Lengyelország tragikus rekordokat döntenek a halálozások és az új esetek számában. Ilyen, amikor az illiberális demokrácia működésben van. Azt ígérték, hogy a kisebb szabadság árán a polgárok védelmet és biztonságot kapnak. Betartották az ígéretet, de csak az első felét” – írta a Twitteren Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke.

A lengyel politikus csütörtökön sokadszorra bírálta a magyar védekezést, ám az Európában is éllovas hazai oltási kampányról már nem ejtett szót. A kritikus nyilatkozatra válaszul Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a következőt üzente Tusknak: „Ön semmit nem tett a vírus megállítása érdekében, most mégis átpolitizálja a haláleseteket, miközben kereszténydemokratának állítja be magát. Magyarországon az átoltottság duplája az uniós átlagnak. A különbséget az okozza, hogy a kormány az EU-n kívülről is beszerzett plusz oltóanyagokat. Minden élet számít, politikai színezettől függetlenül”

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár ugyancsak a Twitteren azt írta: Donald Tusk ahelyett, hogy az uniós intézmények felelősségét firtatná a kudarcos vakcinabeszerzés miatt, a vesztébe vezeti Kohl és Martens pártját, amikor az európai liberálisok vezetőjeként szólal meg. „Amennyiben Magyarország az EU-ra várt volna, most nem vezetnénk népességarányosan az uniós átoltottsági listát” – hangoztatta.

Hölvényi György, az Európai Néppárt tagpártjaként működő KDNP európai parlamenti képviselője szerint Donald Tusknak nem kellene a politikai játszmája részeként tekintenie a koronavírus halálos áldozataira. „Ön mit tett annak érdekében, hogy Európában minél több oltóanyag álljon rendelkezésre?” – tette fel a kérdést a pártelnöknek.

Ismert, a vírus első hullámának idején Tusk náci párhuzamot vont a magyar védekezéssel kapcsolatosan, ami nagy indulatokat keltett a hazai közéletben. A Fidesz idén márciusban elhagyta a lengyel által vezetett Európai Néppártot, ám Tusk szemlátomást továbbra is előszeretettel foglalkozik a magyar kormánnyal. Az április eleji Orbán–Morawiecki–Salvini-találkozót is kéretlen szavakkal illette.

