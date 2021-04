Júliusig biztosan Kugyermetova lesz Babos Tímea párostársa

2021. április 15. 19:43

Július közepéig, a wimbledoni tenisztorna végéig biztosan Veronyika Kugyermetova lesz Babos Tímea párostársa, de elképzelhető, hogy a magyar, orosz duó hosszabb távon is együtt játszik majd.

Babos a francia Kristina Mladenovic oldalán az ausztrál és a francia nyílt bajnokságot is kétszer nyerte meg, ám párosuk idén február elején váratlanul felbomlott. A magyar játékos édesapja, Babos Csaba csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta, a két teniszező nem veszett össze, továbbra is jó a kapcsolat közöttük, sőt azóta is edzettek már együtt. Emlékeztetett, a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia előtt már volt rá példa, hogy a párosuk felbomlott.

"Mladenovicnak volt egy döntése, miszerint az egyesre akar összpontosítani, ezért az első félévben nem szeretne párost játszani. Mi ezt tudomásul vettük, csak az időzítéssel volt probléma, hiszen közvetlenül az Australian Open előtt történt" - nyilatkozta.

Babos Csaba hozzátette, lánya úgy egyezett meg Veronyika Kugyermetovával, hogy a wimbledoni Grand Slam-torna végéig együtt játszanak, a többit pedig majd az idő eldönti.

"Ha jól működik a párosuk és eredményes, akkor együtt maradnak, de ha Mladenovic meggondolja magát, és szeretne párost játszani az év második felében, arról is lehet szó" - magyarázta.

Az Egyesült Államokban tartózkodó Babos Tímea egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal. Édesapja úgy fogalmazott: "ez egy számomra érthetetlen módon elvégzett teszt miatt történt, mivel finoman fogalmazva sem az egészségügyi protokollnak megfelelően végezték el a tesztelést Charlestonban".

"Aki előkészítette a teszteszközöket, szabad kézzel fogdosta. Hosszú időn keresztül kellett várakozni, és nem ő volt az egyetlen aki megfertőződött, annak ellenére, hogy minden előírásnak eleget tett, minden egészségügyi szabályt betartott" - nyilatkozta Babos Csaba.

Hozzátette, hamarosan letelik a tíznapos karantén, és lánya hazatérhet, hétfőn pedig Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora megvizsgálja, hogy kiderüljön, milyen állapotban van, milyen utóhatásai vannak a betegségnek, és mikor tud újra bekapcsolódni a nemzetközi versenyzésbe.

A magyar női válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedő Babos elmondta, továbbra sem tudják, mikor lesz a Billie Jean King Kupa döntője, amelynek rendezési joga három évig a magyar fővárosé. A korábban Fed Kupa nevet viselő esemény fináléját a koronavírus-járvány miatt előbb tavaly márciusról idén áprilisra halasztották, majd februárban bejelentették, hogy tavasszal sem lehet megrendezni.

A magyarok a címvédő francia és az orosz csapattal szerepelnek azonos csoportban. A 12 együttest felvonultató döntőben a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak.

"Ősszel talán már lehetnek nézők, és jó lesz a hangulat" - említett egy lehetséges időpontot a szakvezető. Hozzátette, Babos Tímea, Jani Réka, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Stollár Fanny, Nagy Adrienn, Drahota-Szabó Dorka, Tóth Amarissa Kiara és Szabanin Natália alkotja a bő keretet, a csapat összetétele pedig a pillanatnyi formától is függ majd.

A kapitány úgy fogalmazott, amikor a játékosok Magyarországon tartózkodnak, a Nemzeti Edzés Központban (NEK) gyakorolnak. Hozzátette: "tudok konzultálni velük, illetve az edzőikkel, és amint konkretizálódik az időpont, lényegesen szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, közös edzések is lesznek azokkal, akik szóba jöhetnek a csapatba kerülés kapcsán". Babos hangsúlyozta, a fiatalabb játékosokkal sokkal szorosabb a kapcsolata, hiszen ő irányítja az edzéseiket a NEK-en, a többiek viszont rendszerint külföldi versenyekre utaznak, bár nehéz dolguk van, hiszen a világjárvány miatt továbbra is sok tornát törölnek.

"Rendező országként vehetünk részt ezen az eseményen. Játéktudásban nem feltétlenül ez a mi szintünk, de remélem, felnövünk a feladathoz. A fiataloknak nagy kiugrási és bizonyítási lehetőség, veszítenivalója senkinek nincsen" - nyilatkozta Babos Csaba.

Budapest tavalyelőtt nyerte el három évre az 1963-ban életre hívott csapatverseny fináléjának rendezési jogát. A viadal 2019-es átszervezése nyomán az ITF 18 millió dollárra növelte az összdíjazást - ebből 12 milliót kapnak a játékosok -, ezzel azonos rangra emelte a férfi Davis Kupával.

A Billie Jean King Kupának az eredeti tervek szerint három évig a Papp László Sportaréna ad otthont.

MTI