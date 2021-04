Újra állami kézben működik a Hévíz-Balaton Airport

2021. április 16. 09:29

Újra állami tulajdonban működik a Hévíz-Balaton Airport, miután a területen lévő ingatlanok is a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vagyonkezelésébe kerültek, így a felújítás után a repülőtér lesz a Nyugat kapuja, európai színvonalú, korszerű légikikötőként - tájékoztatta az MTÜ pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint április 1-jétől újra állami tulajdonban van a sármellék-zalavári nemzetközi repülőtér, mivel a novemberben megszerzett 90 százalékos részesedés után most a terminál és egyéb épületek is állami kézbe kerültek. Hamarosan elkezdődhetnek az európai színvonalú fejlesztések, amelyek soha nem látott minőségi szintugrást eredményezhetnek.



A sármellék-zalavári repülőtér lesz "a Nyugat kapuja", magas színvonalú működése elengedhetetlen a térség nemzetközi versenyképességéhez. A közvetlen légi összeköttetés révén még több külföldi vendég érkezhet, ráadásul a szezonalitás további csökkenése is várható.



A Hévíz-Balaton Airport korábban már bizonyított, nagy számú menetrend szerinti járatot fogadott például Londonból, Frankfurtból, Düsseldorfból, Moszkvából, illetve charterjáratokat Németországból és Oroszországból. Legkiemelkedőbb évében csaknem 120 ezer érkező és induló utast szolgált ki, a mostani fejlesztésekkel és a kapacitások bővítésével ez a szám tovább növelhető.



A fejlesztések első ütemében az utasforgalmi terminálépületek újulnak majd meg, amelyek így még több repülőgép egyidejű fogadására és indítására lesznek képesek. A rekonstrukció során kiemelt figyelmet fordítanak a repülésbiztonságra és az utasok európai színvonalú kiszolgálására, kiemelt cél a Balaton turizmusát segítő, menetrend szerinti járatok indítása is - olvasható az MTÜ közleményében.

MTI