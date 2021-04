Csaló weboldalakra figyelmeztet a GVH – a sürgetés gyanús!

2021. április 16. 10:32

Csaló, egészségügyi termékeket hirdető weboldalakra hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt időszakban megsokasodott fogyasztói jelzések alapján.

A GVH pénteki, MTI-nek küldött közleménye szerint ezek a honlapok először felvázolnak valamilyen egészségügyi problémát, amely jellemzően az életminőség romlását eredményezheti, majd minden esetben gyors, könnyű és nem utolsósorban kedvezményesen elérhető megoldást kínálnak professzorok ajánlásával, illetve pozitív fogyasztói terméktapasztalatokkal alátámasztva.



Az egészségügyi problémáktól szenvedő fogyasztók különösen befogadóak lehetnek az új megoldások, lehetséges terápiák iránt - főleg, ha azokat kedvezőnek tűnő áron tárják eléjük, időnként olyan formában, mintha az egy cikk vagy interjú lenne a módszert állítólagosan felfedező orvossal, szakemberrel.

A GVH felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az ilyen típusú honlapokat különös körültekintéssel kezeljék, mert a szóban forgó kereskedelmi gyakorlatok több szempontból is tisztességtelenek lehetnek. Mindenképp keltsen gyanút, ha a hirdetett termék neve csak görgetést követően, a honlap tartalmának közepe táján olvasható, vagy a weboldalon sehol nincs feltüntetve a cégnév, így nem lehet tudni, hogy kitől rendel a fogyasztó, a "Kapcsolat" menüpontban pedig jellemzően csak egy telefonszám van megadva.



Az is gyanús lehet, amikor egy magát orvosnak nevező személy "szólítja meg" az olvasót, a honlap a termékről különféle jótékony hatást állít, gyakran a tünetek azonnali megszűnését ígéri - ugyanakkor nem hivatkozik konkrét bizonyítékokra, illetve ilyeneket nem tesz elérhetővé - figyelmeztet a hatóság.



Mindenképpen gyanús, ha visszaszámlálót alkalmaznak az elérhető termékek darabszámára vonatkozóan, példaként említik a "rendeld meg ma, és takaríts meg 13 ezer forintot. Az első 200 rendelés után az akció véget ér" - szlogent.



A GVH az ilyen mintázatoknak megfelelő honlapok esetén azt javasolja a fogyasztóknak, hogy keressenek rá az ott megjelenített nevekre, intézményekre, képekre. Így gyorsan kiderül, ha a fotókon nem valódi szakértők szerepelnek. Kérjék ki valódi szakemberek véleményét a termékről. Azt is javasolják, hogy győződjenek meg arról: rendelés esetén kivel szemben és hogyan tudnak élni fogyasztói jogaikkal. Ha a megadott telefonszámon nem tudnak választ adni a forgalmazó kilétére, a termékkategóriára, illetve a fogyasztói jogok érvényesítésének módjára vonatkozó kérdéseire, ne rendeljék meg a terméket! A sürgető tartalmú üzeneteket, a termék korlátozott elérésére utaló állításokat mindig fenntartásokkal kezeljék - figyelmeztet a GVH.



MTI