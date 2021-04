PM: a 2021. évi költségvetés módosítása megfelel a követelményeknek

2021. április 16. 11:35

A Költségvetési Tanács egyetértését fejezte ki a 2021-es hiánycél 7,5 százalékra történő emelésével és megalapozottnak tartja, hogy a GDP-arányos államadósság az idei évben csökken; a tanács csütörtök délután megjelent véleményében felidézi, hogy bár a hazai gazdaság lendülete 2020-ban megtört, visszaesése mégis kisebb lett a vártnál - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) pénteken.

A Pénzügyminisztérium április 9-én továbbította a 2021-es költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a Költségvetési Tanácsnak. A csütörtökön délután megjelent véleményből kiderül, hogy a költségvetési törvényt az elfogadása óta megváltozott gazdasági körülmények, az időközben meghozott egészségvédelmi és gazdaságot támogató intézkedések, valamint az Európai Unió 2021-2027 közötti költségvetési kereteinek változásai miatt is szükséges módosítani - írta közleményében a PM.



A Költségvetési Tanács véleménye szerint a koronavírus-járvány harmadik hulláma továbbra is szükségessé teszi a korábban tervezettnél nagyobb mértékű költségvetési támogatást az egészségügy és a gazdaság számára. A kormány a koronavírus-járvány kitörése óta jelentős döntéseket hozott a 2021. évi költségvetési törvényt érintően. Ezek elsősorban a járvány következményeinek enyhítésére, a gazdaság újraindítására, és a munkahelyek védelmére irányultak. A veszélyhelyzet megszűnésével azonban e kormányrendeletek hatályukat vesztik, így azon rendelkezéseket, amelyek megerősítése és fenntartása továbbra is indokolt, ugyancsak az idei költségvetési törvény módosításával lehet biztosítani.



A törvénymódosító javaslat fókuszában tehát a járvány elleni védekezés fenntartására és a gazdaság újraindítására irányuló döntések foganatosítása áll, annak érdekében, hogy hazánk mielőbb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályájára - hangsúlyozza a PM közleménye.



A Költségvetési Tanács véleményének birtokában a 2021-es költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot április 20-án nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek - jelentette be a minisztérium.



MTI