Börtönre ítélték Jimmy Lai hongkongi médiamogult illegális tiltakozások miatt

2021. április 16. 13:07

Egy év, illetve nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték pénteken Jimmy Lai hongkongi médiamogult két, illegális tiltakozással kapcsolatos ügyben - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

Lai – scmp.com

A 73 éves Jimmy Lait, aki a hongkongi demokráciapárti mozgalom egyik lapja, az Apple Daily tulajdonosa, elsőként egy 2019. augusztus 18-án zajló, engedély nélküli felvonulás szervezése és a megmozduláson történt részvétel miatt mondták ki bűnösnek április 1-jén. Pénteken a két vádpont miatt egy év börtönbüntetést szabtak ki a médiamogulra. Az ügyben további hét korábbi hongkongi törvényhozó ellen is vádat emeltek, őket 8 és 18 hónap közötti szabadságvesztésre ítélték, hármójuk büntetésének végrehajtását felfüggesztették. A vádlottak közül egy még februárban mindkét vádpontban bűnösnek vallotta magát, egy másik pedig elismerte, hogy részt vett az engedély nélküli tiltakozáson.





A kérdéses gyülekezésen a szervezők szerint mintegy 1,7 millióan tüntettek a hongkongi kiadatási törvény később visszavont módosítási tervezete ellen, amely lehetővé tette volna gyanúsítottak kiadását Kína szárazföldi részének.



Lai és két, korábbi törvényhozó ellen egy 2019. augusztus 31-én zajló, engedély nélküli felvonuláson történt részvétel miatt is vádat emeltek. Ez ügyben április 7-én mindhárman bűnösnek vallották magukat. A szintén pénteken kihirdetett ítélet alapján Jimmy Laira további nyolc hónap szabadságvesztést rótt ki a bíróság. A két ügyben kiszabott börtönbüntetés időtartamát Lai részben átfedésben töltheti le, így ténylegesen 14 hónapot kell börtönben töltenie.



Jimmy Lait augusztus 10-én vették őrizetbe látványos rendőrakció keretében másik kilenc emberrel együtt. Cége, a Next Digital két felsővezetőjével együtt december elején azzal vádolták meg, hogy földterület lízingelési feltételek megszegésével állami kézben lévő vállalatokat károsított meg. Röviddel ez után pedig külföldiekkel való összejátszás miatt is vádat emeltek ellene.



MTI