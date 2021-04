Bankszövetség: gyorsabb és olcsóbb lesz a hitelfolyósítás

2021. április 16. 13:41

Gyorsabb és olcsóbb lesz a hitelfolyósítás, hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés módszerét - közölte a Magyar Bankszövetség pénteken az MTI-vel.

Kovács Levente

A szervezet felidézte, hogy az érintetteknek sok könnyebbséget hozó csomag egyik elemeként a Pénzügyminisztérium a Magyar Bankszövetséggel egyeztetve februárban kibővítette az egyszerűsített, statisztikai alapú ingatlan értékbecslés lehetőségét, és módosította annak szabályrendszerét. Ennek alapján a hitelfedezetek rendszeres felülvizsgálata során, ahol a jogszabály erre lehetőséget ad, a magyar bankszektor már általánosan elkezdte alkalmazni ezt a módszert.



Az itt összegyűlő tapasztalatok abban is segítenek, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő új jelzáloghitelek esetében is általánosan bevezethessék ezt az egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb ingatlanértékelési metódust.



A februárban megjelent jogszabály lehetőségeinek teljes körű kiaknázásán a bankok folyamatosan dolgoztak, és hamarosan már nem csak a felülvizsgálatnál, hanem számos új jelzáloghitel-kihelyezés esetében is alkalmazható lesz a statisztikai alapú értékbecslés módszere - jelezték.



A Magyar Bankszövetség egyértelműen támogatja az intézkedéscsomag elemeinek széleskörű alkalmazását, ennek köszönhetően a hitelek folyósítása gyorsabb és egyben olcsóbb is lesz - hangsúlyozta a közleményben Kovács Levente, a szervezet főtitkára.



MTI