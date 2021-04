Kreml: az új amerikai szankciók dacára is stabil az orosz gazdaság

2021. április 16. 15:33

Az orosz gazdaság stabilitása az új amerikai szankciók ellenére is teljes mértékben biztosítva van - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

"Teljes mértékben biztosítva van a makrostabilitás, szabályozónk mértéktartóan és sikeresen működik, gazdasági blokkunk munkájának hatékonyságát nemzetközileg elismerik. Nem látjuk okát annak, hogy kételkedjünk a hatékonyságában" - mondta.



Joe Biden amerikai elnök csütörtökön pénzügyi és diplomáciai szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben, mivel Washington szerint Moszkva kibertámadásokat hajtott végre, és beavatkozott a tavalyi amerikai elnökválasztásba.



Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország számára elfogadhatatlan az Egyesült Államok "szankcióbevezetési függősége". Közölte, hogy Moszkva a kölcsönösség elve alapján fog válaszolni, és a végső szót Vlagyimir Putyin orosz elnök fogja kimondani.



Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az orosz fél figyelembe veszi-e Biden intését, hogy Moszkva a válaszintézkedésekkel "ne lépje túl a határt".



Putyin és Biden keddi telefonbeszélgetésével kapcsolatban Peszkov közölte, hogy az orosz vezető nem kötötte feltételhez a kétoldalú csúcstalálkozó megtartását egy harmadik országban. Ebben az ügyben ugyancsak Putyin fogja meghozni a végső döntést.



A szóvivő azt állította, hogy elsőként korábban az orosz elnök tett javaslatot a személyes találkozóra amerikai hivatali partnerének. Elmondta, hogy még mindig nem született döntés arról, részt vegyen-e Putyin a Biden kezdeményezésére jövő héten tartandó klímacsúcs-videokonferencián.



Peszkov szerint önmagában nem ad okot a megnyugvásra az a tény, hogy a Donyec-medencében az elmúlt napokban a korábbiaknál ritkábban sértették meg a tűzszünetet. Kifejezte reményét, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök latba fogja vetni befolyását annak érdekében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő belássa: be kell szüntetni a "provokatív cselekedeteket", az ukrajnai rendezésről megkötött minszki megállapodások rendjét pedig "feltétel nélkül be kell tartani".



Ezúttal nem bocsátkozott kommentálásba azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij kezdeményezett-e tárgyalást Putyinnál, ahogy azt az ukrán vezető a Le Figaro című lapnak adott interjújában állította. Egyúttal megjegyezte, hogy a két elnök politikai tanácsadója folyamatos kapcsolatban áll egymással, és az operatív kéréseket meg tudja beszélni.



Peszkov nem reagált a Fekete-tengeren zajló orosz flottagyakorlattal indokolt területi lezárás miatti ukrán tiltakozásra, és az ügyet a védelmi tárca hatáskörébe utalta. Kijev azt kifogásolta, hogy Moszkva jövő héten októberig lezárja a Fekete-tenger egy részét a Kercsi-szoros felé külföldi hadi és egyéb hajók előtt.



A szóvivő hangot adott reményének, hogy Ankarát végül meg lehet majd győzni az Oroszország által Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím hovatartozásának kérdésében, míg Kijev esetében kizárta ezt a lehetőséget.



MTI