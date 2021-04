Kínai elnök: a klímaváltozást nem szabad használni geopolitikai játszmákhoz

2021. április 16. 16:18

A klímaváltozást nem szabad bábként használni geopolitikai játszmákhoz - figyelmeztetett Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken a témáról Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel videokapcsolaton keresztül folytatott egyeztetésen a Hszinhua állami hírügynökség tudósítása szerint.

Az elnök – bbc/epa

Hszi, aki a pekingi külügyminisztérium előzetes tájékoztatása szerint Macron meghívására csatlakozott a csúcstalálkozóhoz, a megbeszélésen hangsúlyozta: a klímaváltozással az emberiségnek közösen kell szembenéznie, az nem lehet ürügy más országok megtámadására vagy kereskedelmi akadályok támasztására.



Szót ejtett arról is, hogy Kína és Európa kapcsolatai új fejlesztési lehetőségek állna, ugyanakkor különféle kihívásokkal is szembesülnek. Aláhúzta: Kína szélesebbre tárja a kapukat a külvilág előtt, és méltányos, igazságos, valamint megkülönböztetéstől mentes környezetet teremt a külföldi vállalatok számára. Reményét fejezte ki, hogy az európai fél is hasonlóan pozitív hozzáállást tanúsít a kínai cégekkel szemben, tovább erősítve a kínai-európai zöld és digitális partnerséget.



Hszi a tavaly szeptemberi ENSZ-közgyűlésen bejelentette, hogy Kína 2030-tól jelentősen csökkenteni kívánja a szénkibocsátását, és 2060-ra tervezi elérni a szénsemlegességet. A pénteki csúcson a kínai elnök megerősítette ezt az ígéretet.



A Hszinhua jelentése szerint a megbeszélésen szó esett még a koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos együttműködésről, valamint az Európai Unió és Kína közötti befektetési megállapodás előmozdításáról is.



A három oldalú csúcstalálkozóra egy héttel az előtt került sor, hogy megtartják a Joe Biden amerikai elnök kezdeményezte klímacsúcsot. Mindeközben John Kerry amerikai klímavédelmi különmegbízott Sanghajban folytat tárgyalásokat a jövő heti csúcs előtt. A kínai ökológiai és környezetvédelmi tárca csütörtöki közlése szerint Kerry Hszie Csen-hua klímavédelmi főtárgyalóval egyeztet a klímaváltozással kapcsolatos együttműködés előmozdításáról, valamint az ENSZ novemberben esedékes klímavédelmi konferenciájáról.

MTI