Koronavírus - A regisztráltak kétharmada már megkapta az oltást

2021. április 16. 17:48

Eddig 4 millió 219 ezer ember regisztrált az oltásra, kétharmaduk (66 százalék) már meg is kapta az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

Hozzátették: az eddig regisztrált 65 év felettiek száma 1 millió 573 ezer, 90 százalékuk már túl van az oltáson, aki még nem, azt is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok. Már a regisztrált 60 év alattiak oltása zajlik. Eddig 2 millió 270 ezren regisztráltak a 18-59 év közötti korosztályból, és már csaknem a felük (49,6 százalék) meg is kapta az oltást. "Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon" - fogalmaztak, hozzátéve: kérik, hogy aki még nem jelentkezett, regisztráljon az oltásra a www.vakcininfo.gov.hu honlapon.



A kormányzati oldalon kiemelték: "a koronavírus-járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat".



Magyarországon az oltás önkéntes és ingyenes. A beoltottak száma mára meghaladta a 3 millió 145 ezret. A magyar lakosság 32 százaléka már kapott oltást, szemben a 17 százalékos uniós átlaggal, ezzel Magyarország a második az uniós oltási ranglistán.



Az oltási kronológiát nyolc pontban kifejtve azt írták: az oltási rendben az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók voltak az elsők. Az ő soron kívüli oltásuk már januárban lezárult. A valamilyen oknál fogva még nem beoltott egészségügyben dolgozók továbbra is jelentkezhetnek oltásért a kórházi oltópontokon.



Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el januárban és februárban. Eddig összesen 90 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a második oltását is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Az idősotthonokban már egyértelműen érezhető a védőoltás pozitív hatása.



Harmadik körben - február első hetében - elkezdődött és jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Akit még nem tudtak valamilyen oknál fogva beoltani, azokat is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok.



Negyedik körben, február elején - az idősekkel párhuzamosan - megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Ezt az AstraZeneca-vakcina érkezése tette lehetővé, mert az akkori előírások szerint csak 18-59 év közöttieket lehetett vele oltani. Március második hetétől az AstraZenecát már a 60 év felettiek oltására is használják.



Ötödik körben megtörtént a védekezésben részt vevő rendőrök, rendvédelmi dolgozók és katonák oltása is. Erre - mint kiemelték - azért van szükség, hogy a járvány elleni egészségügyi és rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen.



Hatodik körben megkezdődött a kritikus infrastruktúrában dolgozók - például az ország áramellátását biztosító paksi atomerőmű, a tömegközlekedési vállalatok (MÁV, BKK, GYSEV) érintett dolgozóinak - oltása.



Hetedik körben megtörtént az óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók soron kívüli oltása is. Ezen a héten pénteken és szombaton még egy lehetőséget kapnak az oltásra azok is, akik valamilyen oknál fogva nem jelentek meg az eddigi oltásokon.

Jelenleg már a 60 év alatti regisztráltakat oltják a legtöbb helyen. A háziorvosok szakmai vezetői szakmai ajánlást dolgoztak ki, hogy mely kockázati betegségben szenvedőknek javasolt elsőbbséget adni.



Kitértek arra is, hogy a szakmai ajánlások szerint a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció tényét jelezni kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról, és gondoskodik az oltás megszervezéséről: kórházi oltóponton (Pfizer) vagy a háziorvosi rendelőben (Moderna).



A kormányzati oldalon ismét arra kérték az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék.



Továbbá kérték az oltandókat, hogy ha tehetik, nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt.

MTI