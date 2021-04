Lavrov: Koszovó kérdésében veszélyes eltérni a BT határozatától

2021. április 16. 18:29

Oroszország veszélyesnek tartja az ENSZ BT Koszovóra vonatkozó 1244-es határozatától való eltérést - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután pénteken Moszkvában fogadta szerb hivatali partnerét, Nikola Selakovicot.

"Kísérleteket észlelünk az 1244-es határozattól való eltérésre. Ez nagyon veszélyes" - mondta Lavrov a Selakoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján.



Az orosz diplomácia vezetője azt is közölte, hogy Oroszország érdekelt a Szerbiával való koordináció erősítésére a nemzetközi színtéren, valamint az olyan európai szervezetekben, mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács, valamint az ENSZ-ben is.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999-ben hozta meg 1244-es határozatát, amely Szerbia részének tekinti Koszovót.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Pristina és Belgrád között uniós közvetítéssel kezdődött párbeszéd a kapcsolatok rendezéséről 2013-ban, jelentős előrelépés azonban nem történt.



Lavrov emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentésére, miszerint azt a rendezési megoldást fogja támogatni, amely Szerbiának is megfelel.



Selakovic kifejezte háláját azért a segítségért, amelyet Oroszország nyújt Szerbia területi épségének megóvásához, valamint a koszovói helyzet rendezéséhez való útkeresésben. Tolmácsolta Aleksandar Vucic szerb elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett üdvözletét, és elmondta, hogy az orosz elnököt idén újra Belgrádba várják.



A szerb tárcavezető kijelentette, hogy Belgrád a rá nehezedő erős nyomás ellenére sem fog szankciókat bevezetni Oroszország ellen. Vendéglátója megerősítette, hogy az orosz Szputnyik V vakcina tömeggyártása májusban megkezdődik Szerbiában.



MTI