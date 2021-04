Letiltotta a Twitter a manipulációt leleplező Project Veritas alapítójának fiókját

A Twitter mikroblog-szolgáltató véglegesen letiltotta James O'Keefe, a Project Veritas jobboldali oknyomozó portál alapítójának fiókját csütörtökön, mindössze egy nappal azután, hogy leleplező videófelvételeket tettek közzé a CNN amerikai hírtelevízió műszaki igazgatójáról - jelentette több amerikai lap, köztük a Breitbart News hírportál.

A Breitbart News című jobboldali internetes oldal azt írta: a Twitter a Project Veritas hivatalos fiókját szintén felfüggesztette. A mikroblog-szolgáltató megerősítette, hogy O'Keefe-t "végleg letiltották a platformmanipulációval és spamekkel kapcsolatos Twitter-szabályok megsértése miatt". Mint fogalmaztak: az irányelvünkben leírtak szerint "hamis fiókok működtetésével nem lehet félrevezetni másokat a Twitteren". A Breitbart cikke szerint a Twitter nem részletezte pontosan, hogy mit jelent a több fiók helytelen használata, ugyanis - mint írták - a CNN például egyszerre működteti többek között a @CNN, @CNNBusiness, @CNNNewsroom és @CNNPolitics fiókokat.





A Project Veritas az elmúlt napokban több, titokban készített, leleplező videófelvételt is közzétett, amelyen Charlie Chester, a CNN műszaki igazgatója és a hírtelevízió több munkatársa elismeri, hogy hányszor és hogyan manipuláltak a tavalyi elnökválasztási kampány idején, és azt követően is.







A nyilvánosságra került felvételeken hallható, amint Chester a többi között arról beszél, hogy a CNN "a manipuláció művészetét" gyakorolja, annak érdekében, hogy "megváltoztassa a világot". Az igazgató kifejtette azt is, hogy a hírtelevízió hazug propagandát folytatott, mert az volt a célja, hogy eltávolítsák a hivatalából Donald Trump volt republikánus amerikai elnököt és ő, személy szerint, azért szegődött el a hírtelevízióhoz, mert részese akart lenni e folyamatnak. Chester szavait a Project Veritas egyik újságírója rögzítette, miközben az igazgató úgy tudta, hogy randevún vesz részt a hölggyel.



A CNN munkatársa a felvételeken úgy fogalmazott: "száz százalékig úgy gondolom, hogy ha nincs a CNN, akkor nem tudom, hogy Trumpot kiszavazták volna-e a Fehér Házból." Chester arról is beszélt: olyan módszerrel próbálták felnagyítani a volt elnök egészségügyi problémáit, hogy orvosi szakértőket hívtak a stúdióba.



"Azt hiszem a keze remegett, vagy valami ilyesmi. Sok orvost hívtunk be, hogy mindenki mondjon róla valamit - amelyek egyébként csak spekulációk voltak -, miszerint neurológiai károsodása van, elvesztette a kontrollt, bármit. Történeteket gyártottunk egy olyan dologról, amiről semmit nem tudtunk. Szerintem ez propaganda" - fejtegette a CNN munkatársa.



A felvételeken az is elhangzott, hogy Joe Biden amerikai elnököt a CNN azért mutatta sokszor például kocogás közben, hogy eltereljék a figyelmet a koráról és megpróbálták egy "fiatalos öregúrnak" lefesteni.



Egy következő videóban a műszaki igazgató arról beszélt, hogy miután a CNN-nél utána nézett az ázsiai származású amerikaiakat ért támadásoknak, azzal szembesült, hogy e támadásokat nagyrészt afroamerikai férfiak követték el. Ez azonban a csatornán - mint fogalmazott - "nem mutatott volna túl jól", hiszen a CNN "megpróbálta segíteni a BLM-t".



Amikor beszélgetőtársa arról kérdezte, hogy miért fontos a médiában megemlíteni például egy bűnözőről, hogy milyen a bőre színe, a CNN munkatársa azt válaszolta: "nem láttam olyan esetet, hogy a bőrszínre összpontosítottak volna akkor, ha az illető nem fehér volt. Akkor inkább nem mondtak semmit. Hirtelen a történet már nem volt annyira érdekes."



James O'Keefe közleményében azt írta: pert indít a Twitter ellen. "Rágalmazás miatt pert indítok a Twitter ellen, mert azt mondták, hogy én, James O'Keefe hamis fiókokat üzemeltettem. Ez nem igaz, ez rágalmazás, és fizetni fognak. Lehet, hogy a 230. cikkely megvédte őket korábban, de tőlem nem fogja megvédeni őket. A panaszt hétfőn nyújtjuk be." - fogalmazott a Project Veritas első embere.



Az Egyesült Államokban a tisztességes kommunikációról szóló törvény (Communications Decency Act - CDA) 230. cikkelye szerint az internet- és tartalomszolgáltatók jogilag nem felelnek a tartalmakért, amelyek a platformjukon megjelennek, viszont szabad kezet kapnak a moderálásukban.



A Twitter egyébként csütörtökön letiltotta a New York Post című lap egyik cikkét és a hozzászólásokat is.

A cikk a múlt szombaton tárta fel, hogy a BLM egyik társalapítója, Patrisse Khan-Cullors több mint hárommillió dollárért vásárolt luxusingatlanokat, köztük egy lusxusvillát Los Angeles közelében, egy fehérek lakta, úgynevezett elitnegyedben.





A tavalyi választások előtt a Twitter hasonlóképpen járt el Joe Biden, akkor még elnökjelölt fiának gyanús ügyeit firtató cikkekkel.



