A Diósgyőr nyerte a kiesési rangadót; tabella

2021. április 16. 19:59

A sereghajtó Diósgyőri VTK 2-1-re győzött a szintén kieső helyen álló Budafoki MTE vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Asmir Suljic duplájának köszönhetően a borsodiak hat nyeretlenül megvívott találkozót követően gyűjtötték be a három pontot, és egyetlen pontra megközelítették mostani riválisukat.

NB I. 29. forduló:

Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)



Promontor utca, zárt kapus, v.: Berke

gólszerzők: Kovács D. (52.), illetve Suljic (18., 57.)



sárga lap: Jagodics (43.), Nikolic (91.), illetve Grozav (86.), Pikk (90.), Márkvárt (91.), Max (93.)

Budafoki MTE:



Bese B. - Iharos (Huszti, 66.), Nikolic, Jagodics, Medgyes (Zeke, 25.) - Filkor (Kulcsár K., a szünetben), Oláh B. - Takács R. (Szabó M., 61.), Csonka, Skribek (Ihrig-Farkas, 66.) - Kovács D.

Diósgyőri VTK:



Malenica - Polgár, Szűcs K., Soldo, Pikk - Grgic (Sesztakov, 87.), Max - Roshi (Karan, 87.), Suljic (Márkvárt, 68.), Grozav - Vanecek (Ivanovski, 79.)

A házigazda budafokiak birtokolták többet a labdát az első félidőben, de a támadó harmadban rengeteg hibát követtek el, így nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A vezetést a sereghajtó Diósgyőr szerezte meg, egy labdaszerzést követő beadás után Suljic fejelt a hálóba. A borsodiak akár meg is duplázhatták volna előnyüket, ugyanis a Budafokot kissé megfogta a bekapott gól.



Nem sokkal a fordulást követően egyenlített a hazai gárda, de nem örülhetett sokáig, mivel Suljic öt percen belül másodszor is betalált. A Diósgyőr kontrákra rendezkedett be, meg is voltak a lehetőségei a találkozó eldöntésére, de kimaradtak a helyzetei. A Budafok az utolsó pillanatig hajtott az egyenlítésért, de az eredmény nem változott.

A labdarúgó NB I további programja:

szombaton játsszák:

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.45

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 17.00

Paksi FC-ZTE FC 19.30

vasárnap játsszák:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 15.15

Budapest Honvéd-MOL Fehérvár FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 17.30

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 28 19 8 1 60-19 65 pont

2. Puskás Akadémia FC 28 16 4 8 40-32 52

3. MOL Fehérvár FC 28 12 8 8 54-32 44

4. Paksi FC 28 11 7 10 59-54 40

5. MTK Budapest 28 10 9 9 39-36 39

6. Mezőkövesd Zsóry FC 28 10 8 10 31-35 38

7. Kisvárda Master Good 28 10 8 10 24-34 38

8. Újpest FC 28 10 5 13 37-57 35

9. Budapest Honvéd 28 8 9 11 40-39 33

10. ZTE FC 28 8 5 15 44-51 29

11. Budafoki MTE 29 7 6 16 32-54 27

12. Diósgyőri VTK 29 7 5 17 31-48 26

A 30. forduló programja:

április 20., kedd:

ZTE FC-Budafoki MTE 17.30

Ferencvárosi TC-Újpest FC 20.00

április 21., szerda:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 15.15

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.30

Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Fehérvár FC 20.00

Paksi FC-Budapest Honvéd 20.15



MTI