Gulácsinál rákérdeztek Petry kirúgására és az esetleges átigazolására is

2021. április 16. 20:12

Német lapnak adott interjút a világklasszis magyar kapus.

Kép: Réti Zsolt

A Bild készített interjút Gulácsi Péterrel, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusával, méghozzá legfőképp abból az aprópóból, hogy felröppentek az esetleges távozásával kapcsolatos hírek a sajtóban - erről korábban mi is többször beszámoltunk.

A 30 éves kapus elárulta, bízik abban, hogy a lipcseiekkel megnyerik a Német Kupát, emellett a bajnokságban is lehet még esélyük, hisz hátrányuk jelen pillanatban öt pont az éllovas Bayern mögött a második helyen.A kérdés nem csupán ebben a versenyfutásban, hanem a jövője szempontjából is adott - a Bild a Dortmundot és az Intert hozta fel legfőbb kérőnek, ezzel kapcsolatban Gulácsi így reagált: "Többször is elmondtam már: még mindig van két év a szerződésemből, és mint minden évben, úgy hosszú távon is szeretnék nemzetközi kupában, a legmagasabb szinten játszani. Csak akkor vagyok boldog, ha én állok a kapuban, megkapom az esélyt, és ha ez megvan, akkor jön olyan faktor, mint az adott klub sikeressége, edzője - plusz az, hogy amennyiben változások történnek, akkor is minden a helyén marad. Teljes erőmmel Lipcsére koncentrálok, sikeres akarok lenni.

Petry Zsolt véleménye és a Herthától való menesztése ügyében rákérdeztek nála az "acsaládazcsalád" kampányban való kiállására is.

"A feleségemmel remek családokban nőttünk fel, ahol gyermekként megtanultunk, hogy teljesen normális más embereket tisztelni, elfogadni és tolerálni - és szeretni. Ez áll mindenek felett, kiállunk ezekért az értékekért, hisz mások segítése nagyon-nagyon fontos az életünkben."

Nagy Benjámin



