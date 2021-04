Női kézilabda vb-selejtező - Huszonhét gólos magyar siker az olaszok ellen

2021. április 16. 21:34

Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott 46-19-re legyőzte pénteken Olaszországot a világbajnoki selejtező első, érdi mérkőzésén.

Győzteseink – Schatzl Nadine, Csiszár-Szekeres Klára, Vámos Petra és Szikora Melinda (b-j) örül a győzelemnek Magyarország - Olaszország női kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzés után az Érd Arénában 2021. április 16-án. A magyar válogatott 46-19-re győzött. MTI/Kovács Tamás

Az olaszok lemondtak pályaválasztói jogukról, ezért a vasárnap 13 órakor kezdődő visszavágót is az Érd Arénában rendezik. A párharc győztese kijut a spanyolországi tornára, amelynek december 2-19. között Granollers, Barcelona, Llíria, Castellón és Torrevieja ad otthont.

Eredmény, női vb-selejtező, 1. mérkőzés:



Magyarország-Olaszország 46-19 (23-10)



lövések/gólok: 68/46, illetve 42/19



gólok hétméteresből: 4/4, illetve 0



kiállítások: 4, illetve 10 perc

A magyarok keretéből Kovacsics Anikó és Janurik Kinga sérülés, Csapó Kyra, Lakatos Rita és Tóvizi Petra taktikai okok miatt maradt ki.



Remek védekezéssel és gyors, pontos ellenakciókkal kezdtek a magyarok, így még két perc sem telt el, amikor már 4-0-ra vezettek. Ezután négy percig nem született újabb magyar gól, mert Monika Prünster egyre jobban védett. Elek Gábor szövetségi kapitány negyedóra elteltével a teljes kezdőcsapatát lecserélte, hogy mindenkinek lehetőséget adjon. A lendület nem tört meg, mert a vendégek ekkor még nem törekedtek a játék lassítására, így a különbség tovább nőtt, a 22. percben már tíz gól volt. Klujber Katrin vezérletével a hajrában is hatékonyan támadtak a magyarok, és a szünetben 23-10-re vezettek.



A játék képén és az eredmény alakulásán a második félidőben is meglátszott a két csapat közötti jelentős tudáskülönbség. Szikora Melinda védéseire alapozva a magyar válogatott a 41. percben már hússzal vezetett, majd az olaszok - a meccs során először és utoljára - sorozatban háromszor voltak eredményesek, a következő tíz percben viszont csak egy gólt lőttek.



Az 52. percben Kovács Anett bokasérülés miatt kivált a játékból, így hat góllal zárta a meccset. A vártnál is fölényesebb sikerhez Klujber Katrin tíz, Lukács Viktória hét góllal, Bíró Blanka kilenc, Szikora Melinda pedig nyolc védéssel járult hozzá.



A két csapat hatodszor találkozott egymással: a mérleg magyar szempontból továbbra is százszázalékos, de ilyen nagy különbségű siker most született először.



Az idei lesz a 25. női világbajnokság, de az első, amelyen az 1997 óta megszokott 24 helyett immár 32 csapat vesz részt. A tornán összesen 16 európai válogatott szerepelhet. A házigazda spanyolok, a címvédő hollandok, továbbá a tavaly decemberi Európa-bajnokságon elődöntős horvátok, dánok, franciák és norvégok már tagjai a mezőnynek. Ázsiából hat, Afrikából négy, Dél- és Közép-Amerikából három, Észak-Amerikából és a Karibi-térségből egy, Óceániából pedig szintén egy csapat jut majd ki a tornára. A nemzetközi szövetség fenntart egy vagy két szabadkártyát, attól függően, hogy valamelyik óceániai válogatott az Ázsia-bajnokságról kvalifikál-e a világbajnokságra.

MTI